Quando os filhos passam a cuidar dos pais: Larissa ajuda Donato, que tem Alzheimer. Quatro irmãos se revezam no amparo a Leonor, que sofreu um AVC. Luiz Felipe acolheu Tabajara, que, com grave problema de memória, voltou a morar na casa da ex-mulher.

Donato é levado até a mesa da cozinha, senta em uma cadeira com uma folha plástica para proteger o estofado e recebe um avental de pano com estampa de corações, amarrado atrás do pescoço, improvisado como babeiro. Tem o olhar fixo em um ponto indistinto à frente, murmura frases desconexas. É hora do jantar na residência dos Breitenbach, em São Leopoldo, e o protético aposentado de 71 anos está diante de um prato com a porção habitual: duas fatias de pão, queijo, um ovo cozido. Larissa, 35 anos, se acomoda ao lado, espeta o garfo em um pedaço de pão e o mergulha no café com leite antes de levá-lo até a boca do pai. Ele ainda mastiga quando ela já está aproximando a xícara para virar um gole da bebida.

– Cuida, filha! Devagar – pede a costureira Maria Helena, 69 anos.

O aposentado está cooperativo nesta noite de quinta-feira do início de maio. Há ocasiões em que ele não abre a boca. A recusa faz com que a refeição se prolongue por até duas horas, angustiando a filha, que insiste, forçando o talher contra os lábios do pai:

– Ele tem que comer, senão ele morre!

Donato tem Alzheimer, doença incurável que provoca a destruição dos neurônios, causando a perda progressiva e irreversível das funções cognitivas. Os primeiros sinais surgiram há cerca de cinco anos, e a piora se acentuou nos últimos 12 meses, o que o deixou totalmente dependente do auxílio da mulher e da filha única, que tem síndrome de Down. Larissa vem experimentando uma inversão de papéis comum a certa altura da vida: velhos e debilitados, os pais se destituem da posição de referência que ocupavam e passam a receber dos filhos aquilo que se habituaram a ofertar: cuidados.