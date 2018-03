A inadimplência atingiu um número recorde no país: 60 milhões de pessoas não conseguem pagar suas contas. De cada 10 brasileiros, quatro estão com dívidas atrasadas – em serviços básicos, como água, luz e telefone, e também no banco e no cartão de crédito. O desemprego, especialmente entre jovens de 18 a 25 anos, é o principal fator da alta no índice, que provoca um ciclo vicioso no andar de cima da economia: aumenta a desconfiança de empresários, inibe investimentos e pressiona a taxa de juro.

O número de jovens adultos inadimplentes é de aproximadamente 9,4 milhões. No final de 2015, eram 8,9 milhões com contas em atraso. É como se, de lá para cá, todos os dias, 5,5 mil novos jovens passassem a ter o nome no vermelho.

Levantamento da Serasa Experian, empresa privada que desde a década de 1970 acompanha informações econômico-financeiras no país, aponta que atualmente 60 milhões de brasileiros não conseguem pagar as contas. Quatro em cada 10 adultos estão com nome sujo na praça – um recorde na série histórica, iniciada em 2012.

A angústia, o embaraço e as desilusões de Naziazeno Barbosa durante esse curto espaço de tempo, narradas pelo escritor gaúcho Dyonélio Machado no clássico Os Ratos, ajudaram a transformar o romance em um expoente da segunda geração modernista no país. Publicada pela primeira vez em 1935, a obra permanece mais atual do que nunca. Em 2016, milhões de brasileiros compartilham da aflição vivida pelo personagem desafortunado: também estão inadimplentes.

Nas horas seguintes, perambulando pelas ruas do centro de Porto Alegre, procura uma maneira de juntar dinheiro e pagar o que deve. Sem encontrar amigos que o socorram de imediato, busca a sorte no jogo, tenta empréstimos com agiotas e penhora um anel até conseguir a quantia necessária.

Naziazeno acordou com um grande problema. Funcionário público da Divisão de Levantamento de Faturas, mal ganha para sobreviver e tem até a manhã do dia seguinte para saldar uma dívida que já se arrasta por vários meses.

Com a maioria dos negócios no país formada por empresas sem qualquer estrutura de capital, o número causa preocupação. E a expectativa de analistas é de que a inadimplência continue subindo – pelo menos até meados de 2017.

No empresariado, o cenário é ainda pior. Metade dos 8 milhões de empreendimentos com CNPJ ativo na Receita Federal está com dívidas em aberto há mais de 30 dias.

A primeira saída ensaiada pelo profissional de marketing foi tentar pedir um empréstimo no banco e “trocar” o juro alto do cartão de crédito (que, em abril, estava com taxa média de 448,6% ao ano) por um mais baixo. A estratégia, bastante recomendada por educadores financeiros, não funcionou porque Mateus estava incluído no Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) devido a um débito em uma loja de roupas. A solução encontrada, meses atrás, foi uma opção de que Naziazeno não dispunha para pagar a dívida com o leiteiro: o estudante pediu ajuda ao pai.

A fragilidade da faixa etária é explicada ainda pela falta de experiência em lidar com as próprias finanças e pelo juro alto do crédito rotativo. Mateus Mezzalira tem 24 anos e já foi incluído na lista de maus pagadores duas vezes. A estreia foi aos 19 anos, em 2011, resultado do uso imprudente do cartão. Na segunda vez, as dívidas não pagas foram filhas de uma combinação mais daninha: perdeu o emprego pouco depois de ter comprado uma moto a prazo. Com a renda reduzida, não bastou sair cortando gastos – precisou usar novamente o cartão para despesas básicas. Três meses pagando apenas o valor mínimo da fatura foram suficientes para tornar a dívida um pesadelo.

Ainadimplência na prestação de casas e apartamentos tem feito muitos mutuários perderem seus imóveis. Na Caixa Econômica Federal, que controla aproximadamente 70% do crédito imobiliário no país, o número de compradores que tiveram suas residências leiloadas cresceu 93% entre 2010 e 2015. No ano passado, foram mais de 13 mil unidades ofertadas em leilão por falta de pagamento dos financiamentos. Em relação a 2014, o avanço também foi expressivo, 53%.

Compradores que financiaram imóveis por outros bancos passam pela mesma situação. Foi o caso do violinista Reinaldo Alexandre de Ávila, 41 anos. Quando o músico assinou o contrato para aquisição de um apartamento no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, as parcelas de R$ 2,3 mil assumidas após o pagamento de uma entrada de R$ 130 mil não pareciam tão pesadas. O sonho de morar na casa própria, com vista para o Guaíba, combinava com o bom momento profissional vivido. Os convites para Reinaldo se multiplicavam.

Mas a vida desafina às vezes, e um problema de saúde, que poderia evoluir para uma trombose, deixou o músico longe do palco.

Reinaldo, junto com colegas, toca em eventos sociais e corporativos em todo o Estado. Acamado por meses, ficou impedido de viajar para o Interior, onde era realizada a maior parte das apresentações. De uma hora para outra, viu sua renda mensal despencar. E a parcela do financiamento, somada ao custo do condomínio (em torno de R$ 1,5 mil), ficou difícil de carregar. Reinaldo tornou-se inadimplente.

– Pouco mais de seis meses sem pagar, vi o lugar onde morava ir a leilão. Sem receber um comunicado decente que fosse – rememora Reinaldo, que, em meio ao tratamento médico, precisou alugar um apartamento às pressas para poder se mudar.

Hoje morando no bairro Humaitá, com a saúde recuperada e o bom humor de volta, o violinista avalia o episódio como “traumático” e reclama da postura do banco durante o episódio:

– Era um contrato leonino, que te devorava caso tu tivesse algum contratempo financeiro. Eu iria quitar a dívida, só precisava me recuperar antes. No fim, eles queriam me cobrar até a fatura do condomínio do período que o imóvel permaneceu desocupado à espera de um outro leilão. Sei que já aconteceu com outros também. As pessoas geralmente dão o dinheiro como perdido e não buscam seus direitos. Para reaver parte do dinheiro de volta, fui obrigado a procurar a Justiça. Não dá para julgar o devedor simplesmente como alguém mal-intencionado.

A velocidade na retomada do imóvel, sem precisar passar pela Justiça, ocorre porque, hoje, a maior parte dos contratos de crédito com as instituições financeiras é por alienação fiduciária – norma que garante a transferência da propriedade do devedor para o credor em caso de não pagamento da dívida. A regra, criada em 1997, acelerou o processo, antes feito por hipoteca. O prazo para resolver o atraso das parcelas com o banco após a notificação no cartório é curto, em geral de três meses. Passado o período, o imóvel vira propriedade da instituição financeira e segue direto para leilão. Em cerca de um semestre, o mutuário que não tem condições de pagar em dia as parcelas acordadas fica também sem ter onde morar.

O direito de arrependimento na compra, previsto no artigo 49 do Código do Consumidor, não se aplica ao financiamento bancário. O valor obtido no leilão servirá para pagar a dívida com o banco, e o restante é devolvido para o mutuário. O imóvel costuma ser ofertado pelo seu valor de mercado em um primeiro leilão e, se não for arrematado, a oferta é feita pelo valor da dívida em um segundo leilão.