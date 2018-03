Chega ao mercado Appetite for Destruction, primeiro disco completo do Guns N' Roses. O álbum não pega a audiência de primeira, demorando pelo menos um ano para estourar nas paradas de sucesso. Mas quando o faz, com o lançamento do single Sweet Child o' Mine em agosto de 1988, enterra de vez o rock farofa que vinha reinando supremo e estabelece o Guns como a maior banda de rock pesado do mundo. Axl, Slash e Duff, o que restou dos fundadores do Guns, tocam juntos pela última vez em Buenos Aires, no derradeiro espetáculo da turnê. Em novembro a banda libera o disco de covers The Spaghetti Incident? que continha outra faixa polêmica - Look at Your Game, Girl, creditada ao assassino serial Charles Manson. No ano seguinte, a última música da Era de Ouro do Guns é lançada: uma versão de Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, para o fillme Entrevista com o Vampiro. Quase dez anos após seu anúncio e 17 do seu último disco de inéditas, o Guns N' Roses lança Chinese Democracy. As vendagens do álbum não chegam perto dos discos anteriores, mas o buzz gerado é suficiente para colocar Axl e seus músicos na estrada para turnês pelo mundo.

Linha do tempo

1986 1987 1988 1990 1991 1993 2001 2008 2015 2016

O Guns N' Roses é formado em Los Angeles, Califórnia, com membros das bandas Hollywood Rose e L.A. Guns. A formação vai mudando até chegar ao line-up clássico, com Axl Rose nos vocais, Slash e Izzy Stradlin nas guitarras, Duff McKagan no baixo e Steven Adler na bateria.

1985

Com shows incendiários e postura beligerante, o quinteto torna rapidamente sensação no circuito de shows de Hollywood e começa a chamar atenção das grandes gravadoras. Quem se apresenta primeiro é a Geffen, com quem o Guns assina seu primeiro contrato e lança o EP Live ?!*@ Like a Suicide, que trazia covers de Aerosmith (Mama Kin) e Rosie Tattoo (Nice Boys) e duas faixas autorais (Move to the City e Reckless Life). Comercializado pelo selo Uzi Suicide, o EP vende bem e apresenta a banda para audiências de fora das fronteiras de Los Angeles.

Aproveitando o embalo de Appetite, o Guns lança Lies, álbum produzido a toque de caixa que resgata as quatro faixas do EP Live ?!*@ Like a Suicide (1986) com o acréscimo de quatro músicas acústicas: Patience, Used to Love Her, You're Crazy e One in a Million - esta última uma sequência tão violenta de ataques contra minorias que só foi tocada ao vivo três vezes na história da banda. Em compensação Patience colocou o grupo nas rádios mais comerciais e começou a ampliar a audiência do Guns N' Roses para fora do universo do rock pesado.

Reformado, com apenas Axl Rose e Dizzy Reed dos velhos tempos, o Guns retorna aos palcos, tocando em Las Vegas e no Rock in Rio III. O repertório, que mistura canções antigas com composições inéditas, só agrada aos saudosistas. Já a performance não agrada a quase ninguém.

Começam boatos sobre uma possibilidade de reunião da formação original — ou quase isso — para tocar no festival Coachella. Em entrevistas, Slash afirma que as tensões entre ele e Axl se foram. No meio do ano, os guitarristas Ron "Bumblefoot" Thal e DJ Ashba deixam o Guns N' Roses, aumentando as especulações sobre uma possível reunião.

Os integrantes

Shows de reunião são finalmente anunciados em janeiro, no Coachella e em Las Vegas. Em abril, o restante da turnê é divulgada, com o Guns programado para rodar todo planeta — incluindo o Brasil — com o apropriado nome Not in This Lifetime... Além de Axl, Slash e Duff, a banda é composta pelos tecladistas Dizzy Reed e Melissa Reese, o baterista Frank Ferrer e o guitarrista Richard Fortus.

O Guns N' Roses entra em estúdio para gravar o sucessor real de Appetite for Destruction. Mas o apetite já não era mais por destruição, e sim por dominação - das paradas de sucesso, das premiações da indústria musical, do mundo. O plano começa pela substituição do baterista Steven Adler, incapacitado pelo vício em drogas, por Matt Sorum. Na sequência, incorporam o tecladista Dizzy Reed. As gravações rendem tanto que o disco se torna um álbum duplo.