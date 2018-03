GRE-NAL 411

OS DUELOS

EDÍLSON X SEIJAS

Edílson é lateral e Seijas é meia, o que poderia indicar que o gremista ficará encarregado de marcar o colorado. A tendência, porém, é de que ocorra o contrário na maior parte do clássico. O Grêmio deve ser mais ofensivo, e os jogadores do Inter que ocupam os lados do campo, especialmente o esquerdo, costumam auxiliar bastante nas tarefas de marcação. Com as boas combinações entre Edílson e Ramiro a partir da chegada de Renato, Seijas deve ter algum trabalho.

PAULÃO X LUAN X ERNANDO

Lidar com Luan deve ser angustiante para os zagueiros que enfrentam o Grêmio. Paulão e Ernando terão de conviver com a dúvida que acomete os defensores do Brasileirão cada vez que o maior talento gremista deixa sua posição adiantada e passa a circular pelo campo, aparecendo na intermediária e nos lados do campo. O Grêmio conta com os espaços que Luan cria ao se deslocar, enquanto o Inter tem de planejar como parar os movimentos do camisa 7 e de quem o cerca.

WALLACE X DOURADO

Duas das jovens promessas da posição no Brasil devem se encontrar no meio-campo. Será o duelo do passe refinado de Dourado com a força física e movimentação intensa de Walace. Com a tendência de o Grêmio tomar a iniciativa e atacar, é provável que Dourado assuma postura mais defensiva no confronto. Walace, além de tentar vantagem sobre o rival com a bola no pé, deve marcá-lo no campo de ataque do Grêmio para tentar lhe tomar a bola perto do gol.

GEROMEL X VITINHO

Diante do Flamengo, Vitinho se movimentou em direção ao lado esquerdo, carregando o zagueiro adversário para fora da área e tirando proveito da velocidade. Diante de Geromel, porém, encontrará um dos defensores mais rápidos do Brasil. Assim, talvez não tenha tanta vantagem no um contra um. O Grêmio precisa tomar cuidado, porém, se o zagueiro deixar muito sua posição para acompanhar o atacante, o que pode abrir espaço na área para a infiltração de outros colorados.

DOUGLAS X ANSELMO

Com Renato, a movimentação de Douglas mudou. Ele recua, junta-se aos volantes e participa da saída de bola. Celso Roth tem de decidir como Anselmo vai reagir a esses deslocamentos. Acompanha o recuo do camisa 10, avançando para lhe tirar espaço e, talvez, deixando espaços às suas costas? Ou se mantém à frente da área e corre o risco de dar liberdade ao camisa 10 para que distribua o jogo lá de trás?

PEDRO ROCHA X WILLIAM

Um confronto em que há forte tendência de que o jogador mais adiantado, no caso, Pedro Rocha, fique mais dedicado a funções defensivas. William é uma das válvulas de escape do Inter para sair de trás, enquanto Pedro Rocha, por mais que seja um atacante de origem, costuma vigiar as subidas do lateral adversário.

O JOGO NO AR

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h15min. A RBS TV transmite ao vivo. Acompanhe a partida AO VIVO, minuto a minuto, em zerohora.com/esportes

O ACESSO DAS TORCIDAS MISTA E DO INTER

BOLA A bola do clássico terá tons em rosa, como parte da campanha Outubro Rosa. ARBITRAGEM Francisco Carlos do Nascimento, auxiliado por Alessandro de Matos e Bruno Pires.

INGRESSOS Até sexta-feira, restavam apenas 600 ingressos na área de torcida mista (300 pares), ao preço de R$ 140 o par. Os outros setores estavam com venda esgotada. CONCENTRAÇÃO Torcida mista se concentra até as 14h no shopping DC Navegantes e segue para a Arena de ônibus às 15h30min. Torcida do Inter se concentra até as 12h30min no Beira-Rio. A saída para a Arena ocorrerá em comboio de ônibus, a partir das 13h30min.

TRANSPORTE Serão disponibilizados 12 ônibus Especial Futebol para a torcida do Grêmio, com saída a partir das 14h do Largo Glênio Peres em direção à Arena. A linha T2 será estendida até o estádio e haverá reforço da frota da lotação Humaitá.