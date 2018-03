Foram mais de 30 mensagens trocadas. Vinte ligações para o celular, que sempre caíam na caixa postal. A negociação da entrevista levou quase um mês. Enfim, Almir, 47 anos, ex-atacante de Grêmio, Inter, Santos, Palmeiras, São Paulo e Seleção Brasileira, aceitou falar.

– Estava resolvendo um problema com a minha mãe. Ela tem 95 anos, tem de dar carinho, cuidar de perto – disse, explicando-se pela demora no encontro.

Mas essa não foi a única razão que fez Almir bloquear na hora de combinar o bate-papo. Após cinco minutos de conversa, ele admite:

– Não gosto de dar entrevista. Sou um cara discreto, simples.

A simplicidade e a discrição são marcas de Almir hoje. Nada de glamour, carrões, relógios do tamanho de uma cebola, roupas de grife e festas banhadas a champanha. Isso tudo ficou no passado, quando desfilou seu futebol de dribles rápidos nos anos 1990, auge de sua carreira. Almir alcançou a glória. Viu o dinheiro entrar farto na conta bancária. A fama, ele ainda mantém. A grana evaporou. A história dele é a mesma de muitos jogadores que, por motivos diversos, não construíram fortuna com o futebol.

– Não sou hipócrita para dizer que dinheiro não falta, vivemos em uma sociedade capitalista. Mas não podemos ser escravo dele – afirmou o ex-atacante no começo da tarde ventosa no último dia 6 de outubro, na Escolinha do Grêmio, na Avenida Diário de Notícias, na zona sul da Capital.

Seu último clube como profissional foi o Porto Alegre, de Assis Moreira, em 2006. Depois disso, tentou a sorte como técnico. Atuou como auxiliar no América de São José do Rio Preto, em São Paulo, e no Operário de Ponta Grossa, no Paraná. Foi treinador do Santo Ângelo em 2013. Desde então, está na batalha.

– As pessoas me perguntam se guardei dinheiro. Sim. Mas a gente gasta, tenho muita gente que depende de mim.

Um cacho de gente. Almir tem seis filhos. Respira fundo e se concentra para lembrar as idades de Bruno, 26 anos, Guilherme, 25, Gabriel, 21, Rodrigo, 18, Gabrielli, 16, e Camylle, 14. Alguns deles tentaram ser jogadores profissionais. O mais velho fez testes no Santos, mas não construiu carreira nos gramados.

– Tenho poucos filhos – Almir ensaia um sorriso. – Meus pais (Consuelo e Miguel) tiveram 13, eu sou o caçula. Família grande, passamos fome. Dureza para sustentar esse pessoal todo – diz, recordando os tempos em que residia com os irmãos no bairro Belém Velho, na zona sul de Porto Alegre.