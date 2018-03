Com 10 vitórias em 10 jogos, única seleção que terminou as eliminatórias da Euro com 100% de aproveitamento, a Inglaterra busca o seu primeiro título europeu.

Para ter um bom resultado nesta edição da Euro, a Inglaterra aposta em um time jovem, no qual todos os 23 convocados jogam na Premier League. Dentre os destaque, estão as revelações Harry Kane (Tottenham) e Ross Barkley (Everton), ambos com 22 anos, e Raheem Sterling (Manchester City), de apenas 21.

Mas o grande craque do time e, certamente, uma inspiração para os jovens talentos ingleses é Wayne Rooney. Maior artilheiro da história da seleção e agora capitão, o atacante do Manchester United marcou sete dos 31 gols do time nas eliminatórias.