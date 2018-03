Patrick atravessa o portão de casa alargando o sorriso, com o suor escorrendo pelo peito bronzeado. Estava carregando sacos de cimento na vizinhança quando foi chamado pela irmã. Interrompe o serviço para saudar a equipe de Zero Hora, que o reencontra em seu novo endereço em Viamão, naquela tarde abafada de 15 de fevereiro de 2016. A data em que completa 18 anos.

– Hoje é o dia mais feliz da minha vida – diz, depois dos abraços de aniversário.

Comemora a chegada à maioridade como um sobrevivente da própria infância. Contra todos os prognósticos, o guri que virou um símbolo das crianças de rua no Estado celebra a transição para o mundo adulto junto da família. Agora ele já pode ser Patrick Florentino José de Aquino publicamente, como sempre foi na certidão de nascimento. Leitores de ZH conheceram sua história sob o pseudônimo de Felipe, o nome criado para resguardar sua identidade quando teve sua peregrinação entre as calçadas e as drogas retratada na reportagem Filho da Rua, que seguiu seus passos de 2009 a 2012, com autorização do Juizado da Infância e da Juventude da Capital. Naquela época, quem testemunhava as idas e vindas do menino, que desde os cinco anos vagava pela Capital pedindo esmolas, temia que não chegasse aos 15 anos. Usuário de crack desde os oito anos, com sete internações em fazendas terapêuticas antes dos 14 e um histórico de criminalidade para sustentar a dependência, tinha tudo para ter sucumbido em alguma esquina. Diziam que seu destino era a cadeia ou a morte, depois do fracasso de pelo menos cinco programas sociais que tentaram resgatá-lo e de 105 encaminhamentos do Conselho Tutelar que não conseguiram tirá-lo das ruas.

Antes esquálido e franzino, tragado pelo crack, Patrick ganhou peso e estatura: mede agora 1m78cm e exibe uma inédita barriguinha saliente sobre a bermuda, como um atestado de abstinência da pedra. A sobrancelha cortada em três partes, design feito por ele mesmo com lâmina de barbear, revela a preocupação com a aparência de quem, 10 anos antes, chegou a dormir embaixo da ponte do Arroio Dilúvio, entre ratos e baratas. As mãos fortes e limpas em nada lembram aquelas unhas encardidas dos dedos infantis que ilustraram a capa da reportagem publicada há quatro anos.

– Muitas vezes, quando tô deitado na cama, me lembro de quando eu tava na rua deitado num papelão. Sem pensar na minha família. Só queria saber de rua. Muita coisa ruim aconteceu na minha vida – recorda, baixando os olhos.

As lembranças surgem como uma nuvem carregada, que nubla a visão e fecha o sorriso, mas não por muito tempo. Pelo menos não agora. Porque esse 15 de fevereiro é um dia de festa. Com o carregamento de sacos de cimento e telhas, calcula que vai ganhar R$ 100 até o final do dia. Planeja usar o dinheiro para fazer um churrasco com amigos. Celebra não só esse aniversário, mas a possibilidade de completá-lo de uma maneira diferente da maioria dos anos anteriores.

– Estou feliz de ter passado o primeiro aniversário do lado da minha mãe de manhã cedo, de ter me acordado, ter saído pra trabalhar. Quero ficar do lado dela... Não fazer mais coisa errada pra não cair preso. Não passar mais meu aniversário preso. Agora eu tô com 18 anos. Daqui já não é mais Fase, é cadeia – raciocina.

Repete o alerta que já ouviu tantas vezes da mãe – "Espero que tu não caia mais preso… se tu cair agora tu vai praquele chiqueirão..." – como uma reafirmação de que seu destino pode ser diferente. Sua certidão de antecedentes infracionais soma pelo menos 14 ocorrências. O histórico adolescente abrange desde os primeiros furtos, em Torres, quando começou a apanhar bens em residências para trocar por pedras de crack, até registros de desacato e desordem na Capital. O mais grave foi um roubo a pedestre no centro de Porto Alegre, por volta das 20h30min de 23 de fevereiro de 2015, quando foi apanhado em flagrante com um celular Motorola surrupiado minutos antes na Travessa Mário Cinco Paus, onde fica o prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com representação do Ministério Público, Patrick "desferiu um tapa nas costas da vítima que, ao se virar, foi agarrada pelo pescoço pelo adolescente". Com um canivete de 15 centímetros, anunciou o assalto a um homem e ordenou que lhe entregasse o aparelho. A vítima "reagiu ao ataque, segurando a mão com que Patrick portava o canivete", mas um outro comparsa teria aparecido e lhe desferido um pontapé, derrubando no chão o celular. Na sequência, a dupla teria voltado a agredir o dono do celular, com socos e chutes, e o forçado a embarcar em um ônibus. Ao se distanciar dos infratores, a vítima desembarcou do coletivo e dirigiu-se até um posto da Brigada Militar. Em companhia dos policiais, saiu à procura dos infratores.

Patrick foi capturado enquanto tentava vender o aparelho na rua do Camelódromo. Diz que pretendia repassá-lo a um atravessador, mas quando chegou lá era tarde demais, não encontrou mais ninguém. Garante que estava sozinho, negando a existência do comparsa. Numa mudança de padrão, admite que o objetivo não era comprar drogas, como em infrações anteriores: cometeu o assalto para conseguir dinheiro para "curtir um baile" no Centro. Cumpria-se ali uma previsão feita pelo sociólogo Ivaldo Gehlen na reportagem Filho da Rua: "Enquanto eles são crianças, todo mundo fica com pena e dá esmola. Quando crescem, as mesmas pessoas que os acostumaram a receber dizem: vai trabalhar, vagabundo. Como não conseguem mais dinheiro, ficam violentos".

– Na hora a gente não pensa, a gente age. É quase a mesma coisa que uma discussão. Numa discussão, uma mulher não dá tapa na cara do homem ou o homem não dá um soco na mulher, uma coisa assim? É quase a mesma coisa, só que é diferente... é um ato infracional, que pela lei é um roubo – compara Patrick, naturalizando a violência que permeia seu cotidiano.

A mãe lembra que recebeu uma ligação de madrugada, avisando que o filho estava apreendido no Departamento Estadual para a Criança e o Adolescente. Ao chegar lá, o confrontou.

– O que tu fez?

– Ah, mãe, peguei um celular.

Como consequência, a Justiça determinou sua internação na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase). Quando o juiz anunciou sua privação de liberdade, em audiência, Patrick começou a chorar, como uma criança arrependida:

– Desculpa, mãe, desculpa!

– Com desculpa tu não vai sair. Tu fez, agora tu vai ter que pagar – resignou-se Marlene, mantendo o tom de voz sereno de costume.

– Mas tu vai lá me ver na Fase, né, mãe? – quis saber mais tarde.

– Claro que a mãe vai lá te ver.