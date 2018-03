O s guris vão chegando aos poucos, ainda com cara de sono. Entram por um portão lateral do Estádio Felisberto Fagundes Filho e se dirigem a Marivânia, Miriam e Gabrielle.

Abraçam e beijam cada uma delas e vão para o vestiário colocar o fardamento de treino.

– Aqui, eles recebem mais do que treino físico e técnico. Sobram carinho e atenção com esses meninos – destaca a presidente Marivânia Pinto Vera, 50 anos, uma das mulheres fortes do E.C. Uruguaina, o clube jaldinegro da Baixada, que revelou para o futebol dois nomes históricos do Grêmio: o goleiro Eurico Lara, que surgiu em 1919, e o meia Gessy, que apareceu em 1953.

Recentemente, Mari encarou o desafio proposto pelo irmão Grimaldo Vera, ex-presidente.

– Dá um certo medo, não pelo trabalho, mas por toda a responsabilidade que temos com essa meninada. Nossa meta, antes de tudo, é ajudar a transformá-los em boas pessoas – afirma a presidente. – Exigimos que todos que estão aqui estudem. Do contrário, não entram.