D urou uma década o projeto da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) de manter esportes profissionais de alto rendimento em Canoas, na Região Metropolitana. Mas que década.

Entre 1998 e 2009, o Sport Club Ulbra foi campeão mundial, brasileiro e gaúcho no futsal, levou a Superliga de vôlei quatro vezes e acumulou conquistas em basquete, judô, handebol, ginástica, atletismo e até halterofilismo.

No futebol, tudo começou em em 2001.

– Tudo era planejado. É, talvez, a única experiência totalmente profissional da história do futebol gaúcho. Do alto, lá com o vice-reitor, ao funcionário mais baixo, todos eram remunerados – recorda o atual gerente executivo do Brasil-Pel, Armando Desessards, o primeiro técnico da Ulbra.