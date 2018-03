N as paredes desgastadas do Estádio Plácido Scussel, uma pintura mostra como era a ligação da cidade com o time que disputou a Série A do Gauchão nos anos 1990: “Taguá. Contigo vibro no entusiasmo das vitórias. E, em tuas derrotas, nunca fiquei mudo”. As tardes de casa cheia e torcida entusiasmada ficaram no passado do time que nasceu em 1964, da fusão do departamento esportivo de dois clubes (o Tabajara e o Guaíba) de Getúlio Vargas, cidade do norte do Estado, e que está desativado desde 1995. Sua casa se degradou com o tempo. Pavilhão e arquibancadas estão em péssimo estado, sem falar no gramado.

– Dá vontade de chorar – lamenta Luiz Josafat Mezzomo, 70 anos, o Luizinho, zagueiro do clube por nove anos, entre as décadas de 1960 e 1970.

Durante os últimos anos, houve um trabalho para reativar o Tabajara. A diretoria liquidou as dívidas, e o clube, agora com 106 sócios, está legalizado. Reassumir o estádio era a meta.

– A preocupação era não deixar o patrimônio fugir da comunidade – afirma Edino Carlos Farias, ex-dirigente do Taguá e atual presidente do Conselho Deliberativo do Tabajara.

O objetivo é fazer parceria com empresários para que o local se torne um CT. A contrapartida pedida pelo clube seria somente a manutenção. Também já houve um contato com a Faculdade IDEAU, sediada no município, que pode ser retomado. Outro caminho é uma parceria com Associação Comercial de Getúlio Vargas.

– Mas não temos, ainda, a intenção de retomar o futebol – adianta Farias.