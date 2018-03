A cachorrinha Piti chega primeiro. É uma pinscher velhinha, 12 anos, mas ainda com energia. Atrás, a passos lentos, vem Alcebíades Antunes Pereira, o Seu Bide, 79 anos. Um rapaz na entrada do Estádio Parque dos Álamos, em Uruguaiana, faz barulho com martelo e furadeira.

– Chega de bagunça aqui, agora vou dar entrevista, quero silêncio. Vou virar astro – brinca Bide.

A gargalhada de quem está perto é geral. Todos conhecem o bom humor do homem que preside o Sá Viana, time que se orgulha de ter levantado a taça da Segundona em 1952 e de ter participado da divisão principal em 1972 e 1976.

Bide sabe tudo do Sá Viana (nome que homenageia um jurista brasileiro que morou na vizinha Argentina). Sempre pede um tempinho para recordar dos detalhes, mas as lembranças chegam logo. Questionado sobre os ídolos, já vai dizendo:

– Demoro, mas lembro. O Leo Gomes, o Guspida, o Mugica, o Bentevi. Uma turma boa passou por aqui.