A história de Breno Mello é famosa. Negro, alto e dono de uma aparência de derrubar corações de donzelas, o então centroavante nascido em Porto Alegre e criado em Canoas foi um dos ídolos do Grêmio Esportivo Renner, clube da empresa homônima que marcou a capital nos anos 1950. Depois do título estadual de 1954, fez sucesso e se transferiu para o Fluminense, onde conheceu Pelé e, no final da década, recebeu o mais inusitado convite de sua vida: atuar no filme Orfeu Negro, do cineasta francês Marcel Camus. Pois o filme venceu o Festival de Cannes e despertou a paixão de uma americana, Ann Dunham.

Encantada pela beleza de Orfeu, a antropóloga nascida no Kansas botou na cabeça que queria casar com alguém como Breno Mello. Conheceu, então, um homem alto, negro e com alguma semelhança: um economista queniano chamado Barack Obama. Juntos tiveram um filho homônimo, que mais tarde, todos sabem, foi o 44º presidente dos EUA.

Talvez não seja bem a história da genealogia do líder americano, mas para os remanescentes rennistas, é.

– Se não fosse o Renner, não haveria Barack Obama – ri Sérgio Bechelli, ex-secretário de Saúde do Estado e uma das memórias do clube.

E Breno Mello nem era o melhor jogador do Renner, que ocupava o Estádio Tiradentes, na esquina das atuais avenidas Sertório e Presidente Franklin Roosevelt (lugar hoje ocupado pelo prédio do Denarc e por um condomínio). Em um time de craques, que ganhou o Gauchão de 1954 (foi o último campeão porto-alegrense diferente de Inter ou Grêmio), o centroavante ficava atrás de outras estrelas, como o meia-atacante Ênio Andrade e o goleiro Valdir de Moraes – que depois brilharam juntos no Palmeiras.

Mas havia mais do que simplesmente uma constelação no campeão de 1954. Para vencer 16 e empatar dois dos 18 jogos do Campeonato Metropolitano, o time contou com a preparação técnica e – principalmente – física de Selviro Rodrigues, formado na Escola Militar do Rio de Janeiro. Inspirado no Honved e na seleção húngara, ele criou um sistema de trabalho que fortalecia seus jogadores e um aquecimento que deixava seu time voando já no apito inicial – a equipe ganhou mais da metade das partidas com gols antes do 15º minuto.

– Precisamos confessar que tinha outro segredo: o vestiário do Renner no Waterloo (apelido do Estádio Tiradentes, em referência ao local onde Napoleão foi derrotado) tinha uma luz fraquinha, enquanto o do adversário parecia uma árvore de Natal. Quando entravam em campo, os nossos atletas se adaptavam rapidamente, e os deles demoravam por causa da diferença de claridade – diverte-se Bechelli, sentado em uma das cadeiras dos fundos da casa do arquiteto Luiz Carlos Macchi cuja peça foi transformada em um museu informal do Renner.