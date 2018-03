N ão é clichê: a história do capitão reformado do Exército Lino Ceretta, 82 anos, confunde-se com a do Guarany. Natural do interior de Ijuí, mudou-se ainda guri para Cruz Alta. A casa onde mora até hoje fica a cerca de 200 metros do clube. A partir daí, passou a frequentar treinos e a jogar bola atrás das goleiras. Mais tarde, virou atleta do time, ídolo da torcida e, por último, viu seu nome rebatizar o estádio, em 2013.

– Eu amo o Guarany – enfatiza Ceretta.

Fundado em 1913, o time de Cruz Alta, nas primeiras décadas, dedicou-se ao Citadino. Em 1954 e 1955, obteve conquistas estaduais, os títulos do Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão.

Lino Ceretta começou no juvenil, em 1951. Jogou no clube até 1966. Foram 14 anos como goleiro, 12 deles como titular. Na época, também servia como sargento do Exército.

Entre os jogos inesquecíveis, cita um contra o rival Nacional, em 1956. Em uma dividida, quebrou o nariz e o maxilar. Indignada com a lesão, a torcida do Guarany invadiu o campo e perseguiu o jogador adversário. O atacante teve que pular o alambrado e se refugiar em uma casa vizinha.

– Fiquei 10 dias no hospital e 40 dias sem mastigar – recorda Ceretta.