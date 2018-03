S ão 15h30min, horário marcado para entrevista, e Ari Castro, o Ari do Flu, 68 anos, está em frente ao Estádio Toca da Onça, em Livramento. Braços cruzados, óculos escuros e vestido com uma camiseta do clube, ele tem uma voz grave:

– Olá, sejam bem-vindos à Toca.

O simpático Ari está meio constrangido. Sabe que a Toca da Onça não é nem sombra daquele estádio que recebeu jogos do Gauchão de 1973, ano em que o clube participou da primeira divisão. Ou daquele que teve partidas empolgantes do Citadino nos anos 1980. Ou do que viu surgir o canhoto Dorinho, que deixou Livramento aos 17 anos para ser jogador do Inter nas décadas de 1960 e 1970. Está abandonado.