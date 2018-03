O jogador mais reconhecido é o atacante Francisco Aramburu, o Chico, titular do Vasco dos anos 1940 e 1950 e da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1950. Mas o Ferro Carril ficou mais famoso por tomar 14 a 0 do Inter no Gauchão de 1976.

C onvidada pelo presidente do Esporte Clube Ferro Carril, de Uruguaiana, a equipe de ZH mal tinha entrado no Estádio Joal de Lima e Silva quando um segurança da prefeitura gritou:

Hoje, está no meio de um rolo jurídico. Em janeiro de 2015, o clube foi comunicado de que a prefeitura iria assumir as dependências por decisão da Justiça. A ação foi movida pela administração anterior, do então prefeito Sanchotene Felice, alegando que a entidade não cumpria mais função social e não estaria sendo utilizada de forma correta – abrigava carteado, por exemplo. Adair Machado admite a disputa de jogos de azar, mas diz que é normal em clubes do Interior. O Ferro Carril recorreu.

O processo ainda está em andamento.

– O resultado disso é o completo abandono. Está tudo atirado às traças – reclama Machado.

O tempo foi curto dentro do estádio, mas o bastante para comprovar o desemparo do lugar. As piscinas têm água verde, o campo é muito ruim, as arquibancadas estão rachadas. Segundo Machado, levaram janelas e todos os troféus:

– O clube está envelhecendo de forma triste.