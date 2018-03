No dia 2 de setembro de 1991, o caderno de Esportes de ZH noticiava a façanha do Dínamo. A goleada por 3 a 0 sobre o Lajeadense, gols de Beto (dois) e João Luiz, garantiu ao time a liderança do Gauchão em seu primeiro ano na Série A. O jogo, pela quinta rodada, no Estádio Carlos Denardin, é considerado um marco do futebol profissional de Santa Rosa.

A braçadeira de capitão do Dínamo estava com Luiz Fernando Rabuske, o Salsicha, um vigoroso zagueiro que defendeu o clube por oito anos. O apelido ele ganhou ainda jovem, pelo biotipo longilíneo (1m95cm).

Fundado em 1970 por José Emilio Kruel, o Tuca, o Dínamo começou sua história disputando campeonatos de várzea e regionais. Na década de 1980, virou profissional. Em 1987, faltou apenas um ponto para subir à Série A.

Em 1991, o acesso não escapou. A equipe só precisava empatar com o São Gabriel fora de casa, mas aos 42 minutos do segundo tempo, João Luiz, o maior artilheiro da história do Dínamo, marcou o gol da vitória. Em Santa Rosa, os jogadores foram recebidos com festa e carreata. No mesmo ano, o clube já jogou a Primeira Divisão.

– Quando um clube sobe, precisa de estrutura financeira. Deu certo naquele momento porque a cidade abraçou – recorda Salsicha.

A defesa forte e o fator local eram as virtudes do Dínamo. Com João Batista – e outras vezes com Caçula –, Salsicha formou dupla temida no Interior.