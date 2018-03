A ntes de se tornar um fenômeno do início dos anos 2000, o 15 de Novembro levou para Campo Bom, no Vale do Sinos, a fama de ser o mais forte time do futebol amador do Estado. Por essa época, jogou lá o centroavante Geada, que depois marcou quase uma centena de gols pelo Grêmio, entre os anos 1940 e 1950. Dono de duas dezenas de títulos antes do período profissional, o clube cedeu à pressão da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para mudar de turma. Foram anos de convites de Rubens Hoffmeister e Emídio Perondi até que, em 1994, a equipe disputou – e foi vice – a terceira divisão. Depois de um período de sobe-e-desce, fincou posição na elite em 2000.

Em 2002, após se classificar com o segundo lugar geral na primeira fase (sem as duplas Gre-Nal e Ca-Ju), caiu no grupo do Grêmio de Tite no que se convencionou chamar de Super Gauchão. Contra o então campeão da Copa do Brasil, o time comandado por Flávio Campos aplicou 4 a 2. Na segunda rodada, venceu o Guarani-VA e já garantiu vaga na decisão, contra o Inter. Perdeu, mas pouco importava. O time do Interior começava a mostrar sua força.

No ano seguinte, repetiu tudo. Fez uma primeira fase – sem as duplas Gre-Nal e Ca-Ju – acima da média e encontrou o Inter na decisão. Mas novamente não teve forças, agora sob comando de Guilherme Macuglia, para ganhar do time de Muricy Ramalho, que tinha as jovens promessas Nilmar e Daniel Carvalho.

Em 2005, nova final entre Inter e 15 de Campo Bom, desta vez com mandos invertidos. Primeiro, o Inter fez 2 a 0 no Beira-Rio. Depois, o 15 devolveu os 2 a 0 no Estádio Sady Arnildo Schmidt. Na prorrogação, vitória colorada: 2 a 1.

– Mas Carlos Simon nos tomou dois minutos – recorda-se o atual presidente do 15, Uiraçu Blos.

De fato, o árbitro confirmou a ZH que encerrou a partida antes porque “o regulamento da competição previa tempo extra de 30 minutos corridos”. Ou seja, Simon cronometrou direto os dois tempos da prorrogação, incluindo na contagem a troca de lado no gramado. Algo inédito.