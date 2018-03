O rugido não é mais tão alto como antes, mas o 14 de Julho de Livramento, o Leão da Fronteira, briga bravamente para manter-se em pé. O terceiro clube mais antigo do Brasil, atrás do Rio Grande e da Ponte Preta, acabou em nono na terceira divisão de 2015 do Gauchão e ficou de fora das competições oficiais de 2016.

– Quando assumi, em 2014, perdia o sono no meio da noite fazendo as contas de como pagar dívidas. De vez em quando ainda perco, mas estamos tentando reerguer o clube – diz o presidente Cláudio Milan.

Milan, 44 anos, não se importa com as noites mal dormidas. Sabia que teria um “rabo de foguete” pela frente. Na sala da presidência, na qual se destacam uma mesa vermelha com detalhes em preto e uma estante com troféus, ele planeja dias melhores. Investir na gurizada é uma das principais apostas.

– Temos categoria de base dos 15 aos 18 anos. Sempre pode surgir coisa boa. É uma esperança – diz, enquanto levanta-se e convida a reportagem olhar o Estádio João Martins.

O gramado não encanta, está seco e ralo. As arquibancadas de concreto, o pavilhão e as cadeiras de metal estão bem cuidados. A chegada do calor leva um bom número de pessoas às piscinas do clube.