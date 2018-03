Um dos maiores festivais de arte amadora da América Latina, o Enart nasceu com outro nome: Festival Estadual de Arte Popular e Folclore, popularmente conhecido como Festival Estadual do Mobral. Na década de 1970, o Movimento Brasileiro de Alfabetização tentava combater o alto nível de analfabetismo no país. À época, o professor e advogado Praxedes da Silva Machado, responsável cultural pelo Mobral, uniu o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF) para criar um projeto que, além de alfabetizar, também divulgasse a cultura e reforçasse os valores artísticos. Assim foi concebido o Festival Estadual do Mobral, com a premissa de ser itinerante.