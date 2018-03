Eleições Americanas

Para se tornar presidente dos EUA, Hillary ou Trump precisa alcançar o número mágico de 270 dos 538 delegados no colégio eleitoral.



Confira no mapa a média das pesquisas eleitorais já divulgadas por Estado segundo cálculo do site Real Clear Politics

Mostrar pesquisas de 2016 Mostrar resultado de 2012

Simule o resultado das eleições clicando nos estados.

A cada clique muda o partido vencedor.

WA MT ND MN SD WY ID OR CA NV UT AZ AK HI NM CO NE KS OK LA AR MO IA WI MI IL IN OH KY TN MS AL GA FL SC NC VA WV PA NY TX DE MD CT ME NJ RI MA NH VT DC

Democratas Republicanos

Hillary Diane Rodham Clinton 69 anos

Nascida em Chicago, Illinois, em 26/10/1947

Graduada em Ciência Política pela Wellesley College e em Direito por Yale, exerceu a profissão de advogada

Casada com Bill Clinton, presidente dos EUA entre 1993 e 2001. O casal tem uma filha, Chelsea

Foi secretária de Estado do governo Barack Obama, entre 2009 e 2013, e senadora pelo Estado de Nova York, entre 2001 e 2009

Angariou US$ 460,2 milhões para gastar na campanha



O vice, Tim Kaine:

Senador pela Virgínia, advogado e com longo histórico no Partido Democrata. É a aposta de Hillary para conquistar o voto dos latinos – fala fluentemente o espanhol. Foi governador da Virgínia e liderou o Comitê Nacional Democrata, o que o projetou nacionalmente. Brincalhão, tem fácil trânsito entre os adversários republicanos. É um fazedor de consensos. Senador pela Virgínia, advogado e com longo histórico no Partido Democrata. É a aposta de Hillary para conquistar o voto dos latinos – fala fluentemente o espanhol. Foi governador da Virgínia e liderou o Comitê Nacional Democrata, o que o projetou nacionalmente. Brincalhão, tem fácil trânsito entre os adversários republicanos. É um fazedor de consensos.



O BURRO foi citado pela primeira vez na campanha de Andrew Jackson, que se tornou o primeiro presidente democrata, em 1828. Seus oponentes o chamavam de burro. Ele passou a adotar o símbolo nos cartazes da campanha, para representar a “firmeza” de sua gestão. O animal acabou se popularizando graças ao cartunista Thomas Nat. foi citado pela primeira vez na campanha de Andrew Jackson, que se tornou o primeiro presidente democrata, em 1828. Seus oponentes o chamavam de burro. Ele passou a adotar o símbolo nos cartazes da campanha, para representar a “firmeza” de sua gestão. O animal acabou se popularizando graças ao cartunista Thomas Nat.

Donald John Trump 70 anos

Nascido no Queens,em Nova York, em 14/6/1946

Graduado em Economia pela Wharton, é empresário, investidor e personalidade da mídia, presidente da The Trump Organization e fundador da Trump Entertainment Resorts

Casado com Melania Trump (desde 2005), tem duas ex-mulheres: Ivana Trump e Marla Maples e é pai de cinco filhos: Ivanka, Tiffany, Barron, Eric e Donald Trump Jr.

Nunca exerceu cargo político

Angariou US$ 224,4 milhões para gastar na campanha



O vice, Mike Pence:

Governador de Indiana, é um antigo congressista pelo Partido Republicano. Nos anos 1990, foi apresentador de programas de debate de rádio e de TV. É a aposta de Trump para a articulação interna com o partido e com o Congresso. Como governador, assinou uma polêmica lei que permitia que pequenos comerciantes se recusassem a atender homossexuais com base em motivos religiosos. Governador de Indiana, é um antigo congressista pelo Partido Republicano. Nos anos 1990, foi apresentador de programas de debate de rádio e de TV. É a aposta de Trump para a articulação interna com o partido e com o Congresso. Como governador, assinou uma polêmica lei que permitia que pequenos comerciantes se recusassem a atender homossexuais com base em motivos religiosos.



O ELEFANTE foi adotado pela primeira vez pelos republicanos em 1864, na campanha de Abraham Lincoln, aproveitando-se da fama de força e inteligência do animal. A ilustração, feita por Thomas Nat, que era republicano, acabou sendo adotada quase uma década depois pelos republicanos, em 1871. foi adotado pela primeira vez pelos republicanos em 1864, na campanha de Abraham Lincoln, aproveitando-se da fama de força e inteligência do animal. A ilustração, feita por Thomas Nat, que era republicano, acabou sendo adotada quase uma década depois pelos republicanos, em 1871.

Como funciona a votação 1 A votação nos EUA é indireta. O voto não é obrigatório. 2 Nas urnas, os eleitores de cada Estado depositam em urnas o voto no candidato escolhido. 3 Quem fizer mais votos nas urnas em cada Estado vira o candidato daquele lugar no colégio eleitoral. Mas nem todos os Estados têm pesos iguais. É o censo populacional que define o número de delegados de cada Estado – a Califórnia, por exemplo, tem população mais de 10 vezes maior do que a de Connecticut, portanto, tem 55 delegados, contra sete do outro Estado. E cada um dos 50 Estados tem um sistema de votação diferente. Em alguns locais, chega-se a demorar 10 minutos para preencher o boletim de voto, e a apuração é manual. 4 Ter o maior número de votos populares não significa ser eleito. Em 2000, o democrata Al Gore conquistou 51 milhões de votos, mas quem levou o pleito foi George W. Bush, que chegou à Casa Branca com 550 mil votos a menos. Mesmo com mais votos populares, Gore só conseguiu eleger 266 delegados contra os 271 de Bush no colégio eleitoral. O voto dos 25 delegados na Flórida, que levou semanas de contagens e recontagens graças a disputas judiciais, acabou sendo determinante para a vitória democrata.