Jornalistas e músicos de diferentes gerações consultados pela reportagem comentam a longeva relação de Porto Alegre com o rock e apontam um momento inesquecível que viveram diante do palco.

No Dia Mundial do Rock, Zero Hora destaca 20 espetáculos inesquecíveis que passaram pela Capital em 50 anos. A seleção levou em conta a importância histórica do artista e a dimensão do show - e, infelizmente, teve de deixar de fora nomes como Deep Purple, Elton John, Rod Stewart, Morrissey, Rush e R.E.M., entre outros gigantes.

Celeiro de boas bandas, palco dos grandes espetáculos do rock'n'roll. Nas últimas décadas, Porto Alegre virou referência de cidade roqueira. No Dia Mundial do Rock, pedimos a músicos e jornalistas para apontarem momentos emblemáticos do gênero na Capital.

Para o jornalista Juarez Fonseca, que desde os anos 1970 acompanha o cenário musical do Estado, houve um momento crucial para a consolidação do rock no Sul:

- A década de 1980. Foi quando Porto Alegre se conectou com o restante do país. Todas as grandes bandas nacionais passaram a vir à Capital, assim como as bandas daqui começaram a ganhar o Brasil.

Outro jornalista especializado na cena, Marcélo Ferla concorda. Lembra de Engenheiros do Hawaii e Nenhum de Nós se destacando comercialmente e do DeFalla influenciando muita gente que viria depois, de Chico Science a Planet Hemp. Ferla ressalta que a década de 1990 foi sui generis:

- No fim dos anos 1990, o Estado tinha um mercado quase autossustentável. A cena ficou mais profissional e original, com Júpiter Maçã, Wander Wildner e bandas alternativas, como os Walverdes.

Para o apresentador de TV Lucio Brancato, depois de duas décadas de efervescência, o início dos anos 2000 não foi dos melhores. A despeito do sucesso de bandas como Cachorro Grande, a predominância de um único estilo prejudicou o ecossistema roqueiro da Capital - o que parece ter mudado atualmente.

- Estamos retomando a cena heterogênea que originou o rock gaúcho - comemora. - Uma cena que comportava dos Replicantes aos Cascavelletes sem problemas.

Representante da nova safra de roqueiros locais, Erick Endres, 18 anos, crê que, apesar de sua falência comercial, o rock segue vivo:

- Porto Alegre é uma cidade rock. E, como nada se cria e tudo se transforma, o rock estará sempre no coração sujo da cidade.