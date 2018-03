É hora de tirar as máscaras, as fantasias e a maquiagem do armário, ficar até tarde vendo maratonas de terror (para depois não conseguir dormir) e sair por aí com a criançada pedindo ''doces ou travessuras''. Está chegando o Halloween, e, se você ainda não sabe como aproveitar a data, não se desespere: o Segundo Caderno compilou uma série de atrações disponíveis dentro e fora de casa, que começam nesta sexta-feira e seguem até a próxima quarta, no Dia dos Mortos.