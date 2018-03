Lanterna, toalha de banho, Nescafé original, garrafa térmica e óleo de oliva. Estes são alguns dos pedidos de Natal dos moradores do Amparo Santa Cruz, em Belém Velho. Inspirada por uma ação realizada em um asilo do Paraná que viralizou nas redes sociais com retratos de idosos e seus respectivos desejos, a equipe da coluna uniu-se ao time de Zero Hora para promover uma ação semelhante aqui no Estado. Todos sabemos que o ano de 2016 não foi fácil, mas o Natal está aí para renovar nossa esperança de um futuro melhor.

As fotos clicadas por Felipe Nogs comovem justamente pela simplicidade das necessidades: nenhum dos 36 entrevistados pediu uma viagem internacional, um carro novo ou mesmo uma joia. Eles pediram paz, kits de higiene, caixa de bombom e peças de roupas, itens singelos que farão a rotina deles mais leve.

Que em 2017 a generosidade esteja conosco.