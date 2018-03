Descubra

seu

candidato

ZH aplicou um questionário aos candidatos à prefeitura de Porto Alegre com 30 questões relevantes para a cidade. As perguntas eram de múltipla escolha e oito responderam os itens que mais se aproximam com suas posições.

O candidato Raul Pont (PT) optou por não responder ao questionário. Por isso, não aparece entre as opções do quiz.

Responda às questões e veja qual concorrente à prefeitura de Porto Alegre tem ideias mais parecidas com as suas