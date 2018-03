A Fórmula-1 chega a Interlagos com um duelo direto das Mercedes pelo título mundial. Com 19 pontos de vantagem, Nico Rosberg conquistará o campeonato se vencer no Brasil. Para Lewis Hamilton assegurar o tetra, resta vencer em São Paulo e em Abu Dhabi, no dia 27, e torcer por um tropeço do rival. A seguir, saiba mais sobre a carreira e o desempenho neste ano dos protagonistas da decisão.