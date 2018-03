A FÓRMULA-1 CHEGA A ABU DHABI com um duelo direto das Mercedes pelo título mundial. Com 12 pontos de vantagem, Nico Rosberg conquista o campeonato se for ao pódio no circuito de Yas Marina. Para Lewis Hamilton assegurar o tetra, resta vencer e torcer para que o alemão chegue a partir do 4º lugar. A seguir, saiba mais sobre a carreira e o desempenho neste ano dos protagonistas da decisão.