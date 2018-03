Eles jogaram juntos na Arena no ano passado. O equatoriano deixou o Grêmio após uma negociação polêmica para a renovação e seguiu para o Galo. E o atacante explodiu neste ano, conquistando a medalha de ouro pela seleção brasileira de Rogério Micale na olimpíada do Rio. Para Luan, a final da Copa do Brasil é a chance de coroar uma temporada em que seu futebol apareceu para todo o mundo – o garoto, inclusive, foi alvo de europeus como Barcelona, Liverpool e Leicester na última janela. Para Erazo, figurinha carimbada nas convocações do Equador, um título pode servir de passaporte para voos maiores na carreira.

Os dois são argentinos e falam a mesma língua. Também já se enfrentaram outras vezes: o zagueiro do Grêmio pelo San Lorenzo e o goleador do Atlético pelo Vélez Sarsfield. Então, raça não vai faltar. Pelo lado gaúcho, Kannemann orgulha-se de ter parado Gabriel Jesus, o craque do Palmeiras que empilha gols pela Seleção Brasileira. Pelo lado mineiro, Pratto vive grande fase, se firmando como titular da Argentina de Edgardo Bauza. Mas o zagueiro do Grêmio diz que o adversário não terá facilidades.

Walace x Robinho

O veterano das pedaladas está em alta no Galo. Mesmo com 32 anos, Robinho tem fôlego para ser um dos artilheiros do Brasileirão (só está atrás de Fred e Diego Souza). Mas o volante do Grêmio tem fôlego de sobra para acompanhá-lo. O outro medalhista de ouro do Grêmio na olimpíada do Rio é um dos destaques do time de Renato Portaluppi, não só pela capacidade de marcação intensa, como também pela chegada à frente. Só que Robinho já foi decisivo para eliminar o Grêmio na Copa do Brasil 2010: com Neymar e Ganso, comandou o Santos que foi campeão do torneio. O trabalho de Walace é evitar que Robinho levante a taça novamente.