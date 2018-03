A partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ZH traça o perfil do gaúcho que vai às urnas este ano. Além disso, compara números de hoje com o retrato da eleição municipal de 2000 e aponta as transformações no eleitorado do Estado. A seguir confira como o envelhecimento da população e a redução da parcela mais jovem dos votantes nos últimos 16 anos trouxe novos desafios para as cidades e deve mudar a forma dos candidatos de fazer campanha.