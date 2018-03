Com as contratações de Galhardo e Roger, respectivamente um dos melhores meias do Paulistão e o goleador do campeonato, a Ponte Preta tenta o milagre da permanência na Série A. Esse é o pensamento de seus torcedores, cujo único consolo é ver o rival Guarani quase sumido do cenário do futebol brasileiro.

A direção é muito criticada. Quando a temporada se iniciou, ela teve a ousadia de afirmar que o clube brigaria pela conquista do título do Paulistão. A participação, contudo, foi frustrante, com eliminação ainda na primeira fase. O técnico Eduardo Baptista, contratado em abril, já é o terceiro da temporada – Vinícius Eutrópio e Gallo foram os anteriores. Ela já anunciou que ainda espera pelo menos cinco reforços. Nenhum deles muito caro.