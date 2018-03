Batman Vs. Superman

De que lado você está?

edição

FeCris Vasconcellos



textos

Henrique Coradini



design e ilustração

Leonardo Azevedo



desenvolvimento

Guilherme Maron







O anúncio de Batman vs. Superman: A Origem da Justiça surpreendeu muita gente: afinal, Batman e Superman não são aliados?

O embate entre os dois personagens ocorrerá após os eventos de Superman: O Homem de Aço, quando, em confronto com Zod(Michael Shannon), Superman (Henry Cavill) causa graves danos à cidade fictícia de Metrópolis.

Como mostram as imagens do filme divulgadas até então, Bruce Wayne (Ben Affleck) se encontrava no local e presenciou à distância toda a destruição. O episódio faz com que o Homem Morcego passe a ver Superman como uma ameaça. A partir daí, os esforços de Batman concentram-se em parar o kryptoniano.

Além dos heróis que dão nome ao filme, Batman vs. Superman: A Origem da Justiça será protagonizado pela Mulher-Maravilha (Gal Gadot). As cenas reveladas nos trailers dizem pouco sobre a participação da guerreira amazona no filme, mas é provável que ela tenha um papel importante.

Os trailers sugerem um Batman veterano amargurado e um Superman que é, ao mesmo tempo, adorado como um deus e temido pela humanidade. Cada uma sua maneira, os heróis são obrigados a lidar com as consequências de seus atos: o vigilantismo do Homem Morcego e o poder supremo do Homem de Aço.

