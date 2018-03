Nascido para apitar. É assim que Leandro Vuaden, árbitro há 20 anos e no quadro da Fifa desde 2009, se apresenta. No currículo, soma 10 Gre-Nais. Ninguém comandou mais clássicos do que ele entre os árbitros em atividade. Partidas internacionais? Cerca de 35. Ao todo, entrou em campo mais de 800 vezes para fazer o que mais gosta.

A paixão vem de berço. É um dom, garante com firmeza. Andava de apito na boca quando guri, enquanto seus amigos se divertiam com dribles e gols. Uma vocação que o tornou um dos árbitros mais respeitados do Brasil e do mundo.

Em conversa com Zero Hora e Rádio Gaúcha, Vuaden, 41 anos, marido de Jaqueline e pai de Felipe, 19, e de Pedro, 9, falou da sua briga contra o peso, da jornada intensa de trabalho e da relação com a família. Posicionou-se sobre assuntos polêmicos, como o uso do recurso da imagem, a profissionalização da atividade e a censura após os jogos, já que árbitro é proibido de falar.

E tem, claro, as revelações surpreendentes, no mesmo estilo que o consagrou no futebol: sem interrupções e permitindo o confronto, deixando a bola rolar. Um aperitivo? O dia em que foi intimidado por um fanático que portava um revólver. Confira!