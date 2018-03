Abel achou graça e sentiu um certo orgulho. Havia cedido o 2 a 2 ao Inter no último minuto com um Fluminense cujo quarteto ofensivo tinha Felipe, Petkovic, Leandro e Tuta.

— Quero um time menos faceiro do que aquele que usaste no Beira-Rio.

O medo de Abel era ver uma caminhada de oito meses escapar-lhe das mãos. Ele e o Inter haviam começado a conquistar a América na noite de 5 de dezembro de 2005. Antes da festa de entrega dos Melhores do Brasileirão, o técnico recebeu um convite do então presidente Fernando Carvalho para jantar. Ao final da festa, saiu rápido do Theatro Municipal do Rio para não ser percebido. Pouco depois, ele e Leomir, seu auxiliar, sentaram à mesa na churrascaria Porcão do Aterro do Flamengo com Carvalho e o empresário Jorge Machado, intermediador o encontro. O acerto levou 10 minutos. Abel nem pestanejou. Bastou ouvir que a meta era a Libertadores. O que significava reescrever a história interrompida em 1989.

Quando Edcarlos torneou sozinho de cabeça aos 30 minutos do segundo tempo e descontou para o São Paulo, Abel Braga estaqueou na beira do gramado do Morumbi. O Inter, até ali, fazia uma atuação de luxo, vencia por 2 a 0 e estava perto do terceiro gol. Mas o cabeceio de Edcarlos, quase da linha da área, fez o técnico retroceder 17 anos no tempo e sentir congelar sua alma.

O técnico recebeu no Beira-Rio um grupo moldado desde 2004. Exigiu apenas Fabiano Eller, o zagueiro rápido e canhoto para afinar a saída de bola e cobrir Jorge Wagner, meia que havia virado lateral, e ganhou ainda o volante Fabinho e o lateral Rubens Cardoso. Como o grande objetivo era a Libertadores, Abel dividiu o grupo. Os reservas atuariam no Gauchão. Os titulares, a quem batizou como "diamantes" se preparariam para a estreia contra o Maracaibo, em 16 de fevereiro. A harmonia seria perfeita não fossem as atuações de alguns reservas. Bolívar voava sua cabeleira atrás de atacantes e impressionava o técnico pela velocidade. Rubens Cardoso parecia moldado para a lateral-esquerda do Inter. E ainda havia Michel, cuja aplicação tática enchia os olhos de Abel.

Com o passar das semanas, alguns diamantes perderam valor. Índio virou reserva de Bolívar. Jorge Wagner, de Rubens Cardoso. Ceará passou a ameaçar o posto de Granja. Tudo isso causou um desconforto no vestiário. Havia respeito à hierarquia de Abel, mas também muxoxos.

Mesmo com alguns ruídos, o Inter avançava. Venceu o Pumas, no México, e, no Beira-Rio, fez um daqueles jogos que fazem o sangue do grupo ferver. Os mexicanos abriram 2 a 0. Michel descontou antes do intervalo e Fernandão empatou na abertura do segundo tempo. Os 42,5 mil colorados no Beira-Rio empurravam o time no grito. Abel olhou para trás do gol e mandou chamar Gabiru, indicado por ele semanas antes.

— Eu te trouxe e, até agora, não tu não fez m. nenhuma. Vai lá e resolve.

Adriano resolveu. Aos 30 minutos, nove depois de ter entrado, fez o 3 a 2 de cabeça. O Inter seguiu firme. Avançou nas oitavas sobre o Nacional. O jogo de Montevidéu teve gol de placa de Rentería e expulsão de Ediglê por pontapé em Luisito Suárez. Em Porto Alegre, o 0 a 0 acabou com protesto dos uruguaios, por dois gols anulados, e vaias dos colorados pela atuação opaca. As quartas de final indicaram ao Inter a LDU. A altitude assombrava, mas o que metia medo mesmo era o time equatoriano. Com seis jogadores da seleção que iria à Copa, a LDU vinha de um 5 a 0 no confronto com o Nacional-COL — 4 a 0 em Quito e 1 a 0 em Medellín.

Foi a partir dessa viagem ao Equador que o Inter começou a ganhar a Libertadores. A delegação saiu de voo fretado de Curitiba — onde havia ganho de 2 a 1 do Atlético-PR pelo Brasileirão — e fez escala em Guayaquil. Treinou no estádio do Emelec na terça-feira e, cinco horas antes do jogo, subiu para Quito. O trajeto deveria durar meia hora. Só que, ao se aproximar da capital equatoriana, o avião encontrou uma tempestade de granizo. Os solavancos da aeronave e o barulho das pedras batendo na fuselagem aterrorizaram os colorados.

— Ave Maria, cheia de graças... Pai Nosso que estais no céu ... — rezava Abel baixinho.

Entre uma oração e outra, o técnico praguejava:

— Quem foi o FDP que arrumo esse voo na hora do jogo? FDP de altitude que me faz ir na hora do jogo!

Os jogadores desceram em Quito com a LDU esmiuçada. Roberto Moreno, o Robertinho, auxiliar de Abel, dissecava os rivais com rigor. Não se furtava nem de virar um 007. Como fez em Montevidéu, com o Nacional. Para ver o treino, pediu a um amigo que comprasse uma camiseta do clube e o esperasse numa Kombi com uma bicicleta dentro. Os dois rumaram até o CT de Los Céspedes. Robertinho desceu fardado do carro e, com a bicicleta, recostou-se numa parada de ônibus com vista para o campo. Um uruguaio parou ao seu lado, passou a fitar seu relógio e a tentar ler o que escrevia na prancheta. Sestroso, o auxiliar saiu dali e pedalou até um matagal atrás de uma das goleiras. Anotava os segredos do rival e quase foi atingido por uma bolada. Ergueu a cabeça e viu dois gandulas correndo em sua direção. Não esperou para saber se eles queriam a bola ou a sua cabeça. Na fuga por uma trilha no mato, caiu da bicicleta. A delegação o reencontrou todo lanhado no hotel.

A história de Robertinho virou tema da palestra do motivador Evandro Mota antes do jogo de Montevidéu. Para a partida em Quito, não houve estripulias de Robertinho. Mas um relatório minucioso de como a LDU usava a altitude. Seus gols saíam sempre de viradas de bola em cima dos laterais — principalmente para a entrada de Reasco pela direita. Eles também chutavam de qualquer parte do campo. Marcelo Boeck, 21 anos à época, entrou em campo ciente disso. Soube que iria jogar na véspera. Estava à mesa no jantar. Abel passou por trás deles e, depois de dois tapinhas no ombro, avisou:

— Amanhã é com você. Vai jogar.