Abel Braga havia sido muito claro antes de o Inter entrar em campo contra o São Paulo no Beira-Rio. Era preciso parar o Mineiro, gaúcho e herói do adversário na conquista do mundial no ano anterior. E o Inter o parou. Confira o que pensam os adversários da campanha de 2006 que viram o Inter campeão.

Curiosa é a trajetória de alguns clubes e suas histórias. Em 1980, o Nacional-URU derrubou uma geração de colorados e atirou o clube em um longo período sem grandes conquistas. O Inter tricampeão brasileiro invicto um ano antes, perdeu a final da Libertadores para os uruguaios. E viu, três anos depois, o seu grande rival ganhar a América e o mundo. Pois em 2006, o Nacional voltou a confrontar o Inter e se tornar um duro obstáculo à frente dos colorados e da tentativa deles de voltar aos feitos relevantes.

Pois na Libertadores de 2006, o Nacional do técnico Martín Lasarte e do atacante Luís Suárez surgiu como um gigante nas oitavas de final. As duas equipes já haviam se enfrentado pelo Grupo 6. O Inter goleou poor 3 a 0, no Beira-Rio e, no retunro, ocorreu um 0 a 0, no Parque Central.

— Depois da fase de grupos, aconteceu de reencontramos o Inter nas oitavas. Lembro que já havia em Porto Alegre um clima de apreensão da torcida colorada, uma coisa de obrigação de título, pois o Grêmio já havia sido campeão da Libertadores muitos anos antes. E é uma rivalidade como Nacional e Peñarol, como Boca e River. Sentia que o clube estava muito pressionado por essa primeira conquista — recorda Martín Lasarte.

Vencedor da Chave 6, o Inter teve o direito de jogar a segunda partida das oitavas em casa. Assim, o Inter voltou ao Parque Central, dessa vez, para um mata-mata. De virada, o time de Abel Braga bateu os uruguaios por 2 a 1. O gol de empate foi marcado pelo dublê de lateral-esquerdo Jorge Wagner, cobrando falta. O da virada, porém, foi antológico. Clemer deu um balão para a frente, a bola foi rebotada, Fernandão cabeceou para Rentería que, na entrada da área, deu um balãozinho no zagueiro Ignacio Pallas e, sem deixar a bola quicar, acertou o chute que encobriu o goleiro Bava. na comemoração, dançou o seu tradicional ruque-raque, provocando a torcida do Nacional e recebeu cartão amarelo. Depois, por impedir uma cobrança de falta, foi expulso. Ediglê entrou para recompor o time e, por falta dura em Suárez, também recebeu o cartão vermelho do árbitro colombiano Oscar Ruiz. Com nove em campo e uma pressão da torcida e do time uruguaios, o Inter deixou Montevidéu com uma enorme vantagem.

— O jogo de Porto Alegre foi um tanto distinto. Precisávamos fazer dois gols para passar. E fizemos. Marco Vanzini marcou dois, ambos anulados pelo árbitro Carlos Torres (do Paraguai). Fiquei em dúvida quanto ao primeiro (um cabeceio, após cobrança de falta, onde foi marcado impedimento). Mas o segundo foi gol claríssimo (Clemer falha ao soltar uma bola, Suárez passa para Vanzini chutar ao gol vazio, um lance ao estilo de Ceni com Eller e Fernandão, na final da Libertadores; o árbitro marcou falta no goleiro). São os golpes que o futebol te dá. Depois, o árbitro reconheceu que errou — recorda o treinador do Nacional de 2006 e também atual técnico do clube uruguaio, Martín Lasarte. — Quando você ganha, tudo passa e se esquece. Mas, quando se perde, a dor é muito grande e não te deixa esquecer desses momentos. Tínhamos um time em formação, dificilmente chegaríamos à decisão da Libertadores porque o futebol uruguaio só pensa em vender, vender e vender os jovens. Entendo que, apesar daquele jogo e da nossa revolta, por nos sentirmos prejudicados, o Inter foi um justo campeão da América, pelo conjunto de sua campanha — reconhece o treinador uruguaio.