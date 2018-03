Uma década depois de estremecer o vestiário colorado pela América, Perdigão revela bastidores inéditos da conquista com muito bom humor. Lembra que apesar dos incentivos da comissão técnica do Inter para mantê-lo no peso ideal, maçã com cerveja não combinava. O drible do ex-volante saía dos gramados e chegava até a balança.

Vai perder essa?