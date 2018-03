Fase de grupos

16/2/2006

Maracaibo 1x1 Inter

Jose Pachencho Romero, em Maracaibo

Gols: Ceará (I) e Maldonado (M)

Cartões amarelos: Fernandez e Garcia (M); Fabinho e Rubens Cardoso (I).

23/2/2006

Inter 3x0 Nacional-URU

Beira-Rio, em Porto Alegre

Gols: Michel (I), Fernandão (I) e Rubens Cardoso (I)

Cartões amarelos: Adriano (I); Victorino e Mansilla (N).

Expulsão: Jaume (N).

8/3/2006

Pumas 1x2 Inter

Universitário, na Cidade do México

Gols: Lopez (P), Rentería (I) e Fernandão (I)

Cartões amarelos: Michel, Fabinho, Perdigão (I), Torres, Beltrán, Moreno, Victorino e Lopez (P).

22/3/2006

Inter 3x2 Pumas

Beira-Rio, em Porto Alegre

Gols: Galindo (P), aos 3min, Botero (P), aos 34min, Michel (I), aos 36min, Fernandão (I), aos 7min, do segundo tempo, Adriano (I), aos 30min do segundo tempo.

Cartões amarelos: Galindo, Palacios (P), Fabinho, Perdigão, Rubens Cardoso (I).

Expulsão: Castro (P).

4/4/2006

Nacional-URU 0x0 Inter

Parque Central, em Montevidéu

Cartões amarelos: Victorino, Delgado, Juarez, Márquez, Martinez (N), Adriano, Fabiano Eller (I).

18/4/2006

Inter 4x0 Maracaibo

Beira-Rio, em Porto Alegre

Gols: Adriano (I), aos 34min, Bolívar (I), aos 32min,do segundo tempo, Michel (I), aos 38min, do segundo tempo, e Rentería (I), aos 40min, do segundo tempo.

Cartões amarelos: Martinez, Fernandez (M), Adriano, Rentería (I).

Expulsão: Gonzalez (M).

Oitavas de final

27/4/2006

Nacional-URU 1x2 Inter

Parque Central, em Montevidéu

Gols: Vanzini (N), aos 29min. Jorge Wagner (I), aos 47min, e Rentería (I), aos 18min, do segundo tempo.

Cartões amarelos: Jaume, Pallas, Albín (N), Clemer, Rentería, Jorge Wagner (I).

Expulsão: Rentería e Ediglê (I).

3/5/2006

Inter 0x0 Nacional-URU

Beira-Rio, em Porto Alegre

Cartões amarelos: Fabiano Eller e Bolívar (I), Viana, Suárez, Brítez e Pallas (N)

Quartas de final

10/5/2006

LDU 2x1 Inter

La Casa Blanca, em Quito

Cartões amarelos: Jorge Wagner, Granja, Michel e Edinho (I).

Gols: Jorge Wagner (I), aos 25min, Delgado (L), aos 12min, do segundo tempo, e Graziani (L), aos 38min,do segundo tempo

19/7/2006

Inter 2x0 LDU

Beira-Rio, em Porto Alegre

Cartões amarelos: Fabiano Eller (I); Vera, Espínola (LDU)

Gols: Rafael Sobis, aos 6min, e Rentería (I), aos 42min, do segundo tempo

Semifinal

27/7/2006

Libertad 0x0 Inter

Defensores Del Chaco, em Assunção

Cartões amarelos: Fabiano Eller, Rentería (I), Guiñazu e Baluena (L).

3/8/2006

Inter 2x0 Libertad

Beira-Rio, em Porto Alegre

Cartões amarelos: Riveros, Lopez, Sanabria (L), Edinho, Bolívar, Fernandão e Sobis (I).

Gols: Alex (I), aos 17min, do segundo tempo, Fernandão (I), aos 22min, do segundo tempo.

Final

9/8/2006

São Paulo 1x2 Inter

Morumbi, em São Paulo

Cartões amarelos: Fabão e Souza (S).

Expulsões: Josué (S) e Fabinho (I).

Gols: Rafael Sobis (I), aos 8min e aos 16min do segundo tempo, e Edcarlos (S), aos 30min, do segundo tempo.

16/8/2006

Inter 2x2 São Paulo

Beira-Rio, em Porto Alegre

Cartões amarelos: Fernandão, Jorge Wagner, Bolívar, Alex e Edinho (I) e Aloísio (S).

Gols: Fernandão (I), aos 29min, Fabão (S), aos 6min, do segundo tempo, Tinga (I), aos 20min, do segundo tempo, e Lenílson (S), aos 40min, do segundo tempo.