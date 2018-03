Ela libertou o coração dos colorados. A pendência tatuada na alma da torcida do Inter, enfim, havia desaparecido. A taça de campeão da Libertadores de 2006 é do Inter. E, 10 anos depois, ela ainda arranca lágrimas de felicidade de quem escreveu essa história. A seguir, confira os bastidores da campanha, os amuletos dos jogadores, comissão técnica e direção, como adversários viram o Inter campeão, e onde estão os heróis responsáveis por erguerem a taça da América no Beira-Rio.