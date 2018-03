A os quatro anos, Maria Luiza Magalhães Gonçalves tem uma noção imprecisa da passagem do tempo. Tudo o que já ocorreu foi “ontem”, o que está por vir será “amanhã”. Uma excursão com os colegas da escola infantil causa grande ansiedade.

Enquanto não havia a confirmação do sexo, o casal convidou a filha para participar da escolha do nome, atividade em que reforçaram a ideia de que o bebê poderia ser menina ou menino, amainando as expectativas. Maria Luiza já conhece o alfabeto, está em plena fase de descoberta das palavras, e se empolgou com a tarefa de escrever em uma folha de papel as sugestões que iam sendo soletradas pelos pais. Inspirada em um de seus colegas mais próximos na turma, sentenciou:

– Quero que ele se chame Lucas Alves!

Depois de convencerem a filha de que Lucas Alves não era um nome composto, mas sim a junção do nome do amiguinho ao sobrenome específico daquela família, os pais conseguiram fechar a lista com João Pedro, Ana Clara, Helena, Gabriel. Dias depois, uma ultrassonografia desfez o mistério.

– É um menino! – anunciou a mãe.

Maria Luiza continuava em pleno planejamento para recepcionar uma menina, e a decepção se evidenciou instantaneamente, sem filtro:

– Mas eu não quero um menino.

Seguiu-se uma semana de silêncio sobre o assunto. A questionadora primogênita parecia ter perdido por completo o entusiasmo. Cessaram as perguntas, os beijos de bom-dia no ventre saliente da mãe. Carolina se ressentiu da aparente indiferença. “E agora? Ela não vai gostar?”, pensou. O bloqueio cedeu durante uma ida ao supermercado na companhia de José Inácio. Maria Luiza adora papéis de presente, para recortar e colar as figuras estampadas, e não resistiu à sugestão do pai:

– Escolhe um para ti e um para o mano.

O interesse deslanchou outra vez. Maria Luiza observava os itens do guarda-roupa que não lhe serviam mais, um acervo composto em grande parte por saias e vestidos em tons de rosa, e planejava destiná-los ao irmão. Com a gestação da mãe já a meio caminho, o parco enxoval de Gabriel a deixava apreensiva.

– Mamãe, como é que ele vai nascer e vai andar pelado?

As dúvidas se multiplicam. Carolina e José Inácio se surpreendem com a curiosidade permanente da filha, que sempre toma a iniciativa de puxar assunto.

– Eu vou poder ajudar?

– Vou poder dar banho?

– O que a mamãe vai fazer com o bebê quando for trabalhar?

– Para qual escola ele vai?