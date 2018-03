Fagner assumiu o compromisso em uma noite deste ano, acompanhado do pai, o motorista de ônibus Amarildo Centeno Guimarães, 54 anos, que enfrentava dificuldades para encaminhar a aposentadoria e resolveu também requisitar o apoio sagrado. Buscaram assento próximo ao altar. Impressionado com a imponência do templo iluminado, o garoto procurou se ater à figura da Desatadora dos Nós – envolta em um manto azul, ladeada por anjos, pisando sobre a serpente que representa o mal e o pecado enroscada a seus pés. Mentalizou o anseio que ainda o levaria muitas vezes até ali: “Eu quero ser jogador profissional. Me ajuda a pular os obstáculos”.

Auxiliar de serviços gerais da Paróquia São Vicente Mártir, na Capital, Zelândia Demétrio falava da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, entidade com tradição de três séculos e a quem os devotos recorrem suplicando por saúde, emprego, dinheiro e reconciliação. Dispensado das categorias de base do São José, o lateral-direito de 16 anos amargava uma fase sem perspectivas que o distanciava do maior sonho: tornar-se jogador profissional de futebol. Fagner, que não guardava lembrança de ter frequentado na vida uma missa sequer, interessou-se pelo convite. Zelândia acrescentou um relato pessoal: endividado, seu marido saldou rapidamente as pendências após acionar a Desatadora dos Nós. O adolescente concluiu que estava diante de uma ótima oportunidade – seu desejo em suspenso, ainda que não tivesse a dramaticidade de outras urgências, era sem dúvida um nó a ser desfeito.

Enquanto aguarda que algo se materialize, Fagner devaneia com a fama e os salários polpudos. Planeja comprar tênis, bonés e roupas de marca, mas o principal projeto é ajudar os pais a terminar as obras na residência da família, no bairro Cavalhada, que já se estendem por mais de 10 anos. Faltam piso e forro em diversos pontos, além de pintura. Mesmo inacabada, a moradia atual é muito melhor do que a anterior, de uma madeira que já se esfacelava, no mesmo endereço.

Nilton Figueiró acompanha a evolução do aprendiz há cinco anos. Compara-o a William, lateral do Inter e da Seleção Brasileira medalhista de ouro na Olimpíada, enumerando suas múltiplas qualidades: sabe marcar, apoiar, cruzar na linha de fundo, cobrar falta. É rápido, bate bem na bola, tem espírito de liderança, ataca. Está pronto, garante o treinador.

Em convalescença, Fagner voltou a se exercitar. A dois dias da excursão para a 2ª Copa Taquari, pela qual os pais pagaram R$ 400, parcelados, o garoto temia não ter fôlego. Acabou se surpreendendo com o bom desempenho. Com chuteiras emprestadas por um amigo por conta do mau estado das suas, correu sem dificuldades e, nas oitavas de final, destacou-se contra o ex-time Zequinha: deu passes para dois gols e até uma janelinha. “Que negão bom! Que negão bom!”, exultaram olheiros à beira do campo, interessados em contratá-lo para equipes do Interior. A fase tão proveitosa, que culminou com a conquista do título do torneio, só poderia ter uma explicação.

Fagner já estava comparecendo às missas quando contraiu caxumba. Impedido de ir, postou-se ao lado de uma réplica da santa que adorna a sala – presente de Jupira a Amarildo no último Dia dos Namorados, junto de uma barra de chocolate Diamante Negro. Aguardou, concentrado, o aviso do pai, que o representou na igreja naquela noite. “Pode desatar agora”, escreveu Amarildo na mensagem de texto enviada pelo celular, sinalizando ao filho o momento exato para desmanchar a amarradura na linha.

Por R$ 50 mensais – metade do preço habitual, benefício concedido a famílias de baixa renda –, Fagner treina de terça a sexta-feira no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), no Menino Deus. Jogos extras e viagens para competições são pagos à parte. Amarildo e Jupira por vezes atrasam despesas como a conta de energia elétrica para que o caçula não perca oportunidades, desarranjando o orçamento doméstico. Se não há de onde raspar a quantia, Fagner procura a administração do Sporting Sul e verifica a possibilidade de conseguir fiado, ou Jupira solicita um adiantamento ao patrão.

– Quero ser jogador do Grêmio – repete Fagner. – Ou do Flamengo, do Bahia, da Chapecoense... Até do Inter. Qualquer time. Quero ser jogador – frisa.

Fagner ainda era bebê quando se encantou pela bola. Chutava até as panelas da mãe, a empregada doméstica Lourdes Jupira dos Santos, 55 anos. Na primeira festa de aniversário, com a temática Gre-Nal, ostentou uma diminuta farda tricolor. Aprendeu cedo que a preferência clubística não poderia estar acima do objetivo maior e, aos sete anos, ingressou no Genoma Colorado, escolinha ligada ao Inter. Avançou até as categorias de base, mas, com a falta de interesse do time – o supervisor alegou que o guri era desligado, desconcentrava-se –, seguiu para o São José. Há dois anos, um susto: durante uma partida sob chuva em gramado sintético, o lateral escorregou e fraturou a tíbia da perna esquerda. A caminho do Hospital Cristo Redentor, abraçou-se ao técnico, Nilton Figueiró, e chorou.

Nas aulas do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Paraná, Fagner se desconecta da explanação dos professores, flanando em fantasias ambiciosas: imagina-se vestindo as cores de Bayern, Borussia Dortmund, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, o amarelo da Seleção. Projeta-se em inúmeros cenários de idílio, os pensamentos se sobrepondo, acelerados: Granja Comary, Maracanã, Camp Nou, Santiago Bernabéu, Arena do Grêmio. Uma marcação ferrenha sobre Neymar, partidas pela Liga dos Campeões, o clássico Gre-Nal. “Fagner! Fagner! Fagner!”, grita a torcida em uma final de estádio superlotado, enlouquecendo com os dribles do lateral-direito. Esforçando-se para prestar atenção nos conteúdos de química e matemática, disciplinas que considera as mais complicadas, o estudante não consegue deixar de ruminar uma questão: “Será que eu vou ser jogador?”.

Semana a semana, a fé de Fagner foi se encorpando. Perdido no começo, sem conseguir acompanhar o roteiro da missa ou replicar às citações do padre, ele hoje é flagrado pela mãe cantarolando:

– Erguei as mãos e dai glória a Deus!

Com unhas roídas, e às vezes apelando aos dentes, Fagner era invariavelmente o último a concluir a tarefa de soltar os nós que pontuavam o barbante. O nono nó foi o mais desafiador de todos, obrigando o adolescente a extrapolar o horário da cerimônia para conseguir dissolvê-lo. O restante do rebanho já descia as escadas e se dispersava na rua, e o guri quase imóvel no banco. Da singela missão, ele extraiu a mensagem implícita: é difícil, mas vai chegar lá.

Responsável pela Paróquia São Vicente Mártir, padre Jaime José Caspary incentiva que os fiéis sigam frequentando a igreja, engajando-se em outras novenas, até que as turbulências amenizem. Mesmo quem tem o pedido atendido é convidado a retornar, em sinal de agradecimento.

– Não podemos ser interesseiros com as coisas de Deus e de Maria – recomenda o religioso.

Fagner seguiu a orientação do pároco e emendou na primeira novena uma segunda, já prestes a ser concluída. Pretende manter a prática pelo tempo que for necessário.

– A santa pode estar nos testando, para ver se vamos desistir. Tem que ter paciência. Tem que esperar.