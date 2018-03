M aldormida, Sandra* levantou, como de hábito, antes do sol. Passara a noite num sono raso, sobressaltando-se, incomodada pela sensação de urgência que impregna quem precisa iniciar logo um dia importante. A angústia do marido, João, que se sentava na cama e suspirava, também contribuiu para tornar o descanso impossível. Às 5h45min da quinta-feira 11 de agosto, o dia começou oficialmente: a espera de um ano e 11 meses da dona de casa do bairro Camaquã, em Porto Alegre, poderia estar a poucas horas do fim.

Sandra bebeu um café preto, limpou os banheiros, preparou o desjejum de João e lhe deu banho – acamado há uma década, desde que foi atingido por uma laje em uma obra, o pedreiro de 51 anos tem dificuldades severas na fala, usa fraldas e precisa receber comida na boca. Não bastasse toda a lida da casa, ela correu para atender também a netinha de quatro meses e os três lamuriosos filhotes da cadela Pipoca. Preparou o almoço composto de arroz, bife, salada de alface e tomate, que nem cogitou comer. Passava do meio-dia quando resolveu partir de uma vez – parecia mais útil aguardar no 10º andar do Foro Central, endereço da audiência que determinaria o futuro de Rafael, 18 anos, um de seus sete filhos, a partir das 14h10min. Por gestos, grunhindo, João desejou “boa sorte” à mulher.

Por roubo, Rafael cumpre medida socioeducativa na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase). A tentativa de organizar um motim entre os internos motivou sua transferência para a Comunidade Socioeducativa (CSE), unidade da Vila Cruzeiro que concentra os infratores de perfil mais agravado do Estado. Ao avaliar o histórico de comportamento do adolescente, o juiz vai determinar a próxima etapa – as possibilidades vão da continuidade da internação sem qualquer atividade externa até a extinção da medida, passando por regimes com diferentes gradações de liberdade. A mãe está confiante na melhor das alternativas: a do retorno para casa, e para o convívio em sociedade, sem pendências.

– Acho que a mudança foi bem grande, ele teve um aprendizado. Tenho certeza de que ele vem hoje – diz Sandra, a caminho do ponto de ônibus da linha Liberal.

Rafael não é a única ausência na moradia simples mas espaçosa, cercada de verde. Diego, 20 anos, saiu antes do irmão: acusado de ter atirado contra um homem, está recolhido ao Presídio Central. Ambos garantem à mãe terem sido injustamente responsabilizados. A situação que mais a aflige é a de Diego.

– Mãe, eu tô pagando por uma coisa que não fiz – lamenta o jovem.

A dona de casa acredita no discurso de inocência.

– Não foi ele. Coloco minha vida, minha alma, tudo. Tudo que ele fez, ele assumiu. Ele não ia passar dois anos numa cadeia e não me falar nada – garante. – Tenho medo de ele ficar muito tempo lá dentro e eu perdê-lo para os bandidos – inquieta-se.

Por quase dois anos, Sandra reservou três dias da semana para visitar os filhos distantes. Nas quartas-feiras, madrugava para ir primeiro ao Central e depois à Fase. Levava uma sacola de mantimentos para cada um deles, além de recados do pai e dos irmãos: falavam de saudade, comentavam o placar dos jogos de Grêmio e Inter, compartilhavam promessas e desejos de um futuro diferente. “Logo, logo tô de volta, de cabeça erguida, e quem riu na minha ida vai chorar na minha volta. Espero que todas as lágrimas que eu faço vocês chorarem daqui para a frente sejam de felicidade e não de tristeza. Penso todos os dias em vocês. Me lembro quando vocês me avisavam e eu não escutava, mas, como dizem, cadeia não é eterna”, escreveu Rafael em uma carta.

Em mais de uma ocasião, ele ficou em isolamento devido a atitudes inadequadas. A desobediência acarretava um transtorno extra à mãe, que tinha então de visitá-lo no turno da manhã, já reservado para a ida ao Presídio Central. Sentada na frente do filho, ela “chorava de furiosa”.

– Você está vendo toda a situação que eu passo – esbravejava.

Sandra deixou de comparecer poucas vezes, nos períodos de dinheiro mais curto, quando faltava para a passagem de ônibus ou para um agrado aos garotos. A única renda fixa na casa é o auxílio-doença de João. Como a verba não alcança o final do mês, a dona de casa apela para bicos na vizinhança: lava vidraças e tapetes, cuida de cachorros, faz faxinas. Força motriz da família, ela evita demonstrar fragilidade. Quando não consegue segurar o choro, refugia-se no quintal, encobrindo o rosto com as roupas que estende no varal. De noite, na cama, memórias auditivas a assaltam: tem a impressão de ouvir o barulho de portões de ferro e pesadas trancas abrindo e fechando. Repassa mentalmente a humilhação das revistas íntimas, momento em que é obrigada a se despir e a se agachar para provar não estar escondendo nada sob as vestes ou na genitália.

– Aqui dentro tá sangrando. Tá em pedaços – define, sinalizando o peito.

Em uma autoavaliação de sua jornada como mãe, Sandra não consegue localizar falhas que justifiquem o descaminho de Rafael e Diego. Os outros cinco estudam ou trabalham, e a caçula, Júlia, inclusive detém as melhores notas de sua turma de 8º ano do Ensino Fundamental.

– Nunca fui ausente. Pode ir a todas as escolas onde meus filhos estudaram – desafia. – Eu procuro uma explicação que não tem. Fico pensando onde falhei. Acho que não errei em parte alguma. Quando eles ganharam liberdade, não souberam usar.

A vida seguiu, e mudou, enquanto Rafael e Diego estiveram longe. Destruído duas vezes por tempestades, o telhado da residência foi refeito, e a área construída, ampliada: agora há um quarto para ambos, que antes dormiam em um sofá-cama na cozinha. Quando a possível saída de Rafael foi prevista para agosto, Sandra passou a se dedicar à arrumação do cômodo, que tem uma cama de casal, um roupeiro de seis portas, duas poltronas, dois tapetes, um aparelho de som. Um barco e um avião, confeccionados em oficinas de arte durante a internação do jovem, decoram o ambiente. Em um porta-retrato, um raro registro feliz dos dois anos de afastamento: Sandra, Júlia e Rafael festejam o Dia das Mães, com copos de Fanta Uva, nas dependências da Fase. No verso da imagem, ele arriscou um poema: “Família não tem valo / família não tem preso / só quem ama sabe o que / eu tô dizendo”.

Mascote de Rafael, o cachorro Negrão, de cinco anos, morreu meses atrás. A mãe resolveu omitir a má notícia. Quando ele pergunta dos bichos, ela desconversa, informando que estão todos bem.

– Não quero que ele sofra – justifica.