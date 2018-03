Esperamos pelo bom, pelo ruim, pelo incerto. Almejamos algo todos os dias, nem que seja o fim de um mau dia. A espera não é estática – há algo que nos impulsiona, desgasta, revigora. Há esperas que impregnam a vida e se transformam na principal razão a dar o rumo. Como será viver a esperar?

Ângela, Sandra, Fagner, César e Maria Luiza ilustram respostas a este meu questionamento. Os cinco personagens desta reportagem alimentam grandes expectativas: o surgimento de um doador compatível para um transplante, o retorno do filho, o sonho de jogar futebol em um time profissional, a cura de uma doença desafiadora para a medicina, o nascimento do primeiro irmão. Dramas, desejos, lacunas.

Sempre perto do telefone, aguardando por um chamado do hospital, a paciente com disfunção cardíaca grave tem pressa. A menina de quatro anos ainda não compreende a sucessão dos dias, são imensuráveis os nove meses da gestação da mãe. Esperar é aceitar a passagem do tempo – quanto tempo falta? Quanto tempo resta?

Grande parte do trabalho do repórter é ouvir, observar – e esperar. Nos últimos cinco meses, experimentei as dúvidas, a ansiedade, a alegria, a curiosidade e a tristeza desses entrevistados. Vivas, as histórias iam mudando enquanto decidíamos a data de publicação. Por vezes, as notícias preocupavam: “Bom dia, Larissa! Não sei se pode ser interessante para a tua matéria, mas vou internar à tarde, devido a mal-estar. Eles têm que investigar. Qualquer coisa te aviso”, me alertou Ângela, via WhatsApp, em 8 de setembro. Em outras ocasiões, aliviavam: “Bá, tu tinha que me ver agora dançando na sala. Rod Stewart rodopiando comigo”, contou ela no dia 26. Fagner, o guri apaixonado pela bola que reza para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, teve de se afastar dos treinos em agosto, com lesão no tornozelo. Quase à mesma época, uma surpresa: no clube onde treina, foi orientado a fazer seu primeiro passaporte. Pode ser que o levem para um giro por Portugal no final deste ano.

Esperemos.