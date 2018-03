Os Estados Unidos buscam em casa a sua maioridade no continente. A Copa América será a chance de buscar uma conquista que consolide a evolução do futebol no país. O técnico Jürgen Klinsmann aposta na liderança de Dempsey, 122 partidas pela seleção e com três Copas do Mundo no currículo. O Vaqueiro, como é chamado nos EUA, por ter nascido no interior do Texas, é a grande referência do futebol no país desde a aposentadoria de Landon Donovan. Outro veterano de destaque é o volante Michael Bradley. Com Klinsmann, ele comprovou que sua presença na seleção não era em virtude do pai, Bob Bradley, antecessor do alemão no cargo. O meia Bedoya, titular do Nantes-FRA, terá na estreia um jogo especial. Filho de pais colombianos, foi criado em New Jersey em um bairro de imigrantes do país de Gabriel García Marquez. Tanto que precisou ser alfabetizado em uma escola para estrangeiros, já que só dominava o espanhol. No banco, Klinsmann aposta no atacante Pusilic, 17 anos e já integrado ao grupo principal do Borussia Dortmund.