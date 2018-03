28out

Abertura

O pontapé inicial da Feira do Livro se dá com a tradicional solenidade de abertura, com a presença de autoridades, patrona e ex-patronos. No acompanhamento musical, estará o Coral Carlos Bina SOGIL da Escola Estadual Carlos Bina, de Gravataí, sob a regência da maestrina Lígia Ramos.

28 de outubro, às 19h, no Teatro Carlos Urbim.

29out

Jeremías Gamboa

Escritor peruano, é um dos mais reconhecidos nomes da nova literatura latino-americana. Seu primeiro livro, o volume de contos "Punto de fuga", não foi publicado no Brasil. O romance "Contar tudo" o converteu em sucesso de público e de crítica, elogiado pelo Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Tem uma prosa com tons autobiográficos que remete a influências como Henry Miller, John Fante e Jack Kerouac.

Sábado, às 18h, na Sala Leste do Santander Cultural.

Adriana Calcanhotto

FOTO DIVULGAÇÃO

A cantora e compositora Adriana Calcanhotto conversa sobre seu novo livro, "Pra que é que serve uma canção como esta?", com o escritor Pedro Gonzaga. A obra é composta por letras de Adriana, selecionadas pelo poeta Eucanaã Ferraz. Além de sucessos conhecidos do público, há também espaço para textos inéditos, além de prefácio assinado por Eucanaã.

Sábado, às 19h, no Teatro Carlos Urbim. Distribuição de senhas amanhã, a partir das 12h30min, no Centro de Informações. Após o debate, às 20h, Adriana e Eucanaã recebem leitores na Praça de Autógrafos

Sala de Redação

Comunicadores e colunistas do Grupo RBS participam da programação da Feira do Livro com bate-papos e sessões de autógrafos. Neste sábado, Cléber Grabauska e Júnior Maicá autografam o livro Sala de Redação, às 18h.

30out

David Grossman

Kobi Kalmanovitz, EMET Pritze, Divulgação

Uma das mais importantes vozes do pacifismo, o autor israelense costuma tratar em sua obra da vida de crianças e adolescentes que crescem à sombra das memórias do Holocausto e dos constantes conflitos entre Israel e países vizinhos. É autor de romances como "Duelo", "Ver: Amor", "A mulher foge" e "Fora do tempo".

Palestra no domingo, às 11h, no Theatro São Pedro. Distribuição de senhas a partir de sábado, às 12h30min, no Centro de Informações da Feira.

Jorge Volpi

Destaque da literatura mexicana, tem sua obra traduzida para mais de 20 países – no Brasil, saíram dois romances. Construiu sua carreira a partir dos anos 1990, rompendo com o realismo mágico e criando uma obra ancorada em personagens fortes e desenvolvida com pesquisas em ciências e história. Seu mais recente livro, "Memorial da fraude", aborda as consequências da crise econômica de 2008.

Fala ao público no domingo, às 18h, na Sala Leste do Santander Cultural.

31out

Cíntia Moscovich

A patrona da Feira do Livro é a grande atração do dia. A premiada escritora será entrevistada por Ivete Brandalise.

31 de outubro, às 17h, na Tenda de Pasárgada

1ºnov

Teresa Cárdenas

A cubana Teresa Cárdenas é uma das atrações internacionais que conversam com o público na primeira semana da Feira do Livro. A escritora, que é também bailarina e contadora de histórias, ganhou o prêmio Casa de las Américas em 2005, com Cartas para minha mãe. No livro, com edição esgotada no Brasil, uma jovem cubana vai morar com sua tia e primos após a morte da mãe. No novo ambiente, precisa contornar provocações por conta de sua cor de pele e pelo seu comportamento.

1º de novembro, às 18h, na Sala Leste do Santander Cultural

2nov

Biografia dos Engenheiros do Hawaii

Jornalista de ZH, Alexandre Lucchese conversa com o público sobre "Infinita highway: uma carona com os Engenheiros do Hawaii", biografia da banda gaúcha que conquistou o Brasil.

2 de novembro, às 16h30min, na Sala Leste do Santande Cultural. Após o bate-papo, 18h, o autor receberá os leitores na Praça de Autógrafos

Amigos de Jupiter

O músico Juli Manzi reunirá amigos para um debate sobre a vida e a obra do também músico Flávio Basso, o Jupiter Apple. Ao lado de Manzi, que acaba de lançar "A odisseia – Memórias e devaneios de Jupiter Apple", estarão os jornalistas Marcelo Ferla e Cristiano Bastos.

2 de novembro, às 19h, no Teatro Carlos Urbim

3nov

Mede em série

O escritor Marcelo Carneiro da Cunha e o psicanalista Mario Corso debatem o papel do medo nas séries de televisão e na literatura.

3 de novembro, às 18h30min, no Theatro São Pedro

4nov

Amor e sexo

Os escritores Fabrício Carpinejar e Carol Teixeira conversam sobre amor e sexo na pós-modernidade.

4 de novembro, às 17h30min, na Sala Oeste do Santander Cultural

5nov

RBS na feira

Comunicadores e colunistas do Grupo RBS participam da programação da Feira do Livro com bate-papos e sessões de autógrafos. A série Encontros com os Colunistas começa com a patrona Cíntia Moscovich e Pedro Gonzaga no dia 5 de novembro, às 14h, no Auditório Barbosa Lessa.

6nov

Valter Hugo Mãe

O escritor português Valter Hugo Mãe lança "Homens imprudentemente poéticos", romance ambientado no Japão antigo. O autor conversa com Cíntia Moscovich e Luiz Paulo Faccioli.

6 de novembro, às 14h30min, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo

Nenhum de Nós

Mais uma atração musical que deve movimentar a Feira é o lançamento de "Nenhum de Nós – A obra inteira de uma vida", em um bate papo do autor, Marcelo Ferla, com a banda biografada, que completa 30 anos em 2016.

6 de novembro, às 17h, na Tenda de Pasárgada. Sessão de autógrafos às 18h, no Memorial do RS

Daniel Galera

Os escritores Daniel Galera (acima), Daniel Pellizzari, Clara Averbuck e André Czarnobai participarão do debate "1999 Não Tem Fim", que celebra os 15 anos do fim do zine eletrônico Cardosonline e do início do selo editorial Livros do Mal. Ambas as iniciativas, que contaram com a participação dos integrantes do bate-papo, ficaram conhecidas por ajudarem a renovar a literatura nacional.

6 de novembro, às 18h30min, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Érico Verissimo. Após o debate, às 20h, Galera e Pellizzari recebem leitores na Praça de Autógrafos

7nov

Martha Medeiros e Magali Moraes

Em mais um "Encontro com colunistas", série de bate-papos promovida pelo Grupo RBS, Martha Medeiros e Magali Moraes conversam sobre crônicas, humor e jornalismo.

Segunda-feira, às 17h, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo

Letra e música

Também no "Encontro com colunistas", Luís Augusto Fischer e Alexandre Lucchese conversam sobre literatura e canção popular.

Segunda-feira, às 14h, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Érico Verissimo

8nov

Uma das palestras mais disputadas da Feira do Livro deve ser a conferência "Ler e Viver", do historiador gaúcho Leandro Karnal. No encontro, Karnal deverá falar sobre a importância da leitura em uma sociedade cada vez mais influenciada pelo imediatismo das redes sociais. Autor de livros como A detração e Conversas com um jovem professor, o escritor é conhecido como um dos mais concorridos palestrantes do Brasil e assina uma coluna em O Estado de S. Paulo.

8 de novembro, às 16h, no Teatro Carlos Urbim. Distribuição de senhas no mesmo dia, a partir das 12h30min, no Centro de Informações

9nov

Paulo Henrique Amorim

Depois de promover uma das palestras mais disputadas da Feira passada, Paulo Henrique Amorim volta a Porto Alegre. Ao lado dos também jornalistas Mino Carta e Adriano de Freixo, Amorim debaterá o papel da mídia na atual crise política.

9 de novembro, às 18h30min, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Érico Verissimo

Mais jornalismo

No mesmo dia do debate com Amorim e Carta, os jornalistas Otávio Frias Filho, Edvaldo Pereira Lima e Rodrigo Cebrian participam de um debate sobre comunicação e literatura. O bate-papo é promovido pela 2ª Festa Literária da Comunicação (Flicom).

9 de novembro, às 15h, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Érico Verissimo

10nov

Lucas Silveira

Músico da banda Fresno, Lucas Silveira deve atrair novamente uma legião de fãs à Feira do Livro. Ele conversará com o público sobre seu mais novo livro, o volume de crônicas "Amores impossíveis e outras perturbações quânticas".

10 de novembro, às 14h, no Teatro Carlos Urbim. Logo após, às 15h, o autor encontrará o público na Praça de Autógrafos

Todos querem ser Mujica

Moisés Mendes, Flávio Ilha, Carlos André Moreira e Jorge Furtado conversam sobre O papel do texto literário para compreender e transformar a realidade.

10 de novembro, às 17h, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Érico Verissimo. Logos após o encontro, às 19h, Moisés Mendes encontra o público na Praça de autógrafos

11nov

Juan Gómez Bárcena

Uma das principais vozes da nova geração de autores espanhóis, Juan Gómez Bárcena é escritor e crítico literário. Ele estará em Porto Alegre para conversar com leitores e divulgar o romance "O céu de Lima", em que uma dupla fictícia de bons-vivants peruanos do início do século 20 escreve cartas fingindo ser uma jovem donzela para conquistar a atenção do poeta espanhol Juan Ramón Jiménez e receber seu mais novo livro de poemas. Trate-se de uma original e bem-humorada reflexão sobre a América Latina e sobre a literatura.

11 de novembro, às 18h, na Sala Leste do Santander Cultural

12nov

Paulo Germano e Rosane de Oliveira

Em mais um "Encontro com colunistas", série de bate-papos promovida pelo Grupo RBS, Paulo Germano e Rosane de Oliveira conversam sobre crônicas, humor e jornalismo.

12 de novembro, às 18h30min, na Tenda de Pasárgada

100 melhores filmes brasileiros

Apresentação da publicação da Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema), que reúne textos de 100 autores brasileiros. O encontro vai reunir os 12 críticos gaúchos que participam da obra coletiva.

12 de novembro, às 18h, na Sala Leste do Santander Cultural. Após o bate-papo, às 20h, os autores encontram o público para autógrafos no Memorial do RS

13nov

Lava jato

Vladimir Netto, autor de "Lava Jato - O Juiz Sergio Moro e os Bastidores da Operação Que Abalou o Brasil", revela os principais desdobramentos que expuseram o maior escândalo de corrupção do país e detalhes de seu acompanhamento às investigações.

13 de novembro, às 17h30min, na Sala Oeste do Santander Cultural

14nov

Futhi Ntshingila

A editora gaúcha Dublinense está trazendo ao Brasil a sul-africana Futhi Ntshingila, autora "Sem gentileza". O romance traz à tona questões sociais de seu país de origem e procura registrar a vida cotidiana de mulheres historicamente ignoradas. A autora conversará com a escritora Julia Dantas e com a jornalista Priscila Pasko.

14 de novembro, às 18h30min, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo

15nov

Patrick Chamoiseau

Chamoiseau é autor de romances, contos e ensaios, além de já ter escrito para teatro e cinema. Recebeu o Prêmio Goncourt em 1992. O escritor apresenta sua obra em bate-papo com Vanessa Schmitt.

15 de novembro, às 16h, Auditório Barbosa Lessa CCCEV